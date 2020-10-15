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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: Обещания не зеленеют!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40118
Евгений ПОЛУЯНОВ: Обещания не зеленеют!
Отправлено: 15.10.20 - 11:57
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В апреле в Костанае десятки взрослых деревьев спиливали и выкорчёвывали на участке проспекта между улицами Майлина и Темирбаева. Взамен обещали посадить сотни новых. Уже тогда горожане усомнились в цифрах. И жители были правы.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5426
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Обещания не зеленеют!
Отправлено: 15.10.20 - 11:57
#1
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Цитата-/На всем протяжении участка проспекта я насчитал всего 41 прутик тополя с обеих сторон. При заявленных 350-ти/



Остальные видно решили вдоль "Назарбаева" высадить
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5426
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Обещания не зеленеют!
Отправлено: 15.10.20 - 12:19
#2
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Евгений перейди уже от слов к делу,все же поняли что во власти нет грамотных садоводов и дачников твоего уровня,если хочешь чтобы было хорошо а не тяп-ляп иди как общественный контроль, журналиста НГ Пикельную возьми с собой и "долбайте" "долбайте" чинуш по носу с предложениями где надо а где не надо деревья сажать,выносите на обсуждение всю зелёную политику в городе,обращайтесь в акимат а то сейчас получается что констататор фактов ходит и докапывается до каждого отдельного кустика)


Щас ещё активист-калаллизатор(от слова кала-город) Юджин придет и будет тебя тут урбанизьму учить)
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
362
Евгений ПОЛУЯНОВ: Обещания не зеленеют!
Отправлено: 15.10.20 - 12:34
#3
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Цитата:
abaika95:

Ни кто не перекроет себе кормушку, а потому и будут саженцы сохнуть.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1807
Евгений ПОЛУЯНОВ: Обещания не зеленеют!
Отправлено: 15.10.20 - 12:45
#4
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Сказано же на уровне национальной идеологии, что мы страна великой степи. Значит степь должна быть всюду! И никаких деревьев!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5426
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Обещания не зеленеют!
Отправлено: 15.10.20 - 13:00
#5
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Цитата-/Ни кто не перекроет себе кормушку, а потому и будут саженцы сохнуть./



Не надо строить теории заговора там где их нет,про колесо в Рудном тоже говорили ниче не получится но сталкер не болтал а смог)
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