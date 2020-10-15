Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Обещания не зеленеют!

Отправлено: - 12:19

Евгений перейди уже от слов к делу,все же поняли что во власти нет грамотных садоводов и дачников твоего уровня,если хочешь чтобы было хорошо а не тяп-ляп иди как общественный контроль, журналиста НГ Пикельную возьми с собой и "долбайте" "долбайте" чинуш по носу с предложениями где надо а где не надо деревья сажать,выносите на обсуждение всю зелёную политику в городе,обращайтесь в акимат а то сейчас получается что констататор фактов ходит и докапывается до каждого отдельного кустика)





Щас ещё активист-калаллизатор(от слова кала-город) Юджин придет и будет тебя тут урбанизьму учить)