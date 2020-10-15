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Что бы там ни говорили, а коронавирус изменил наше мировоззрение и вообще образ жизни, его влияние на мир больше, чем влияние всех коронованных особ мира вместе взятых! Число заразившихся приближается к 40 миллионам, причем заболевание протекает по-разному: от бессимптомных случаев до печальных исходов.