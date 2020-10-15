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≡ Вирус, который повлиял на всю планету
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40118
Вирус, который повлиял на всю планету
Отправлено: 15.10.20 - 10:57
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Что бы там ни говорили, а коронавирус изменил наше мировоззрение и вообще образ жизни, его влияние на мир больше, чем влияние всех коронованных особ мира вместе взятых! Число заразившихся приближается к 40 миллионам, причем заболевание протекает по-разному: от бессимптомных случаев до печальных исходов.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8114
Re: Вирус, который повлиял на всю планету
Отправлено: 15.10.20 - 10:57
#1
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Так просто и понятно, лайк за статью
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