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≡ «Дихаев сказал, что оторвет мне голову»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40118
«Дихаев сказал, что оторвет мне голову»
Отправлено: 15.10.20 - 10:43
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Уголовный процесс продолжается уже пятый месяц. Свидетели опрошены. Материалы дела исследованы. 12 октября начались допросы подсудимых. Интересно, что воспринято это было ими как нечто внезапное. Адвокат Динмухамбета Тлеуова, бывшего руководителя рудненского отдела строительства, который заказал чертово колесо, да и сам подсудимый заявили, что он к допросу в этот день не готов.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8114
Re: «Дихаев сказал, что оторвет мне голову»
Отправлено: 15.10.20 - 10:43
#1
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А деньги где? Юриста понять и простить - у него их нет :-)
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