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Уголовный процесс продолжается уже пятый месяц. Свидетели опрошены. Материалы дела исследованы. 12 октября начались допросы подсудимых. Интересно, что воспринято это было ими как нечто внезапное. Адвокат Динмухамбета Тлеуова, бывшего руководителя рудненского отдела строительства, который заказал чертово колесо, да и сам подсудимый заявили, что он к допросу в этот день не готов.