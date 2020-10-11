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Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40114
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 09:56
Недавно казахстанские СМИ сообщили, что тележурналист Анна Данченко предложила урезать зарплаты на 30% тем, кто не знает казахский язык. Если даже такое и случится, это повлечет негативные последствия.
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Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 22:19
Цитата:
Ну так делайте, в чем проблема, тем более что выходов - несколько)
abaika95:
надо сделать так чтобы везде обслуживали на одном языке и люди сразу найдут выход
надо сделать так чтобы везде обслуживали на одном языке и люди сразу найдут выход
Ну так делайте, в чем проблема, тем более что выходов - несколько)
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 22:22
Цитата:
Да вообще без разницы, на каком языке они свою работу выполняют, лишь бы делали ее хорошо)
abaika95:
А если бы они разговаривали только по Казахски?
А если бы они разговаривали только по Казахски?
Да вообще без разницы, на каком языке они свою работу выполняют, лишь бы делали ее хорошо)
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 22:24
Цитата:
Чё, уже все? А как же список бесплатных курсов?)
abaika95:
надеюсь в этой ветке закончили.
надеюсь в этой ветке закончили.
Чё, уже все? А как же список бесплатных курсов?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5774
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 22:26
Цитата:
Нет, восточная Европа. Но разве это так важно. Вы как то пропустили остальную часть комментария.
В той России есть тоже на что посмотреть, да и в Казахстане тоже. И многие там были?
abaika95:
Позвольте уточнить ваша тетя ездила именно в вышеназванные страны
Позвольте уточнить ваша тетя ездила именно в вышеназванные страны
Нет, восточная Европа. Но разве это так важно. Вы как то пропустили остальную часть комментария.
В той России есть тоже на что посмотреть, да и в Казахстане тоже. И многие там были?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5774
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 23:00
[Исправлено: elektron, 14.10.2020 - 18:01]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5774
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 23:03
Чего то видео так и не научился
[Исправлено: elektron, 14.10.2020 - 18:04]
[Исправлено: elektron, 14.10.2020 - 18:04]
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 23:08
Цитата:
А вы его не в ту тему пихаете, есть для этого отдельный раздел на форуме - клуб путешественников НГ. А эта ветка немного о другом.
elektron:
Чего то видео так и не научился
Чего то видео так и не научился
А вы его не в ту тему пихаете, есть для этого отдельный раздел на форуме - клуб путешественников НГ. А эта ветка немного о другом.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5774
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 23:10
Цитата:
Куда дискуссия завела, туда и пихаю. Спасибо за подсказку.
Но и там лучше вряд ли получится.
maxsaf:
Куда дискуссия завела, туда и пихаю. Спасибо за подсказку.
Но и там лучше вряд ли получится.
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 23:50
Цитата:
А кому он звонил? Неужели во всей организации не нашлось никого, кто говорит на гос языке, и ему пришлось переводчика нанимать? Не верю
abaika95:
Тем кому он по телефону звонит не знают
Тем кому он по телефону звонит не знают
А кому он звонил? Неужели во всей организации не нашлось никого, кто говорит на гос языке, и ему пришлось переводчика нанимать? Не верю
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 2823
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 15.10.20 - 02:53
Цитата:
---- Моя сестра в 1978 году была в Индии. Простая медсестра
abaika95:
---- Моя сестра в 1978 году была в Индии. Простая медсестра
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20255
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 15.10.20 - 03:21
На Кубу ещё ездили, в те годы...
[Исправлено: drakon, 15.10.2020 - 03:21]
[Исправлено: drakon, 15.10.2020 - 03:21]
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 15.10.20 - 09:17
Цитата-/Нет, восточная Европа. Но разве это так важно.
Естественно важно раз разговор за это зашёл) ликбез для тех кто забыл,были капстраны и страны соц блока,и ещё страны куда отправляли военспецов и гражданских советников помогать в строительстве,вот восточная Европа это соц страны,а в Турцию то кто-нибудь ездил?)
Цитата-/А кому он звонил? Неужели во всей организации не нашлось никого, кто говорит на гос языке, и ему пришлось переводчика нанимать?/
Ну сколько смотрю не находят переводчиков)
Цитата-/Моя сестра в 1978 году была в Индии. Простая медсестра/
Отдыхала на Гоа? Или в госпитале работала?)
Цитата-/На Кубу ещё ездили, в те годы./
Соц страна,на Кубу ездили тоже не на пляжах отдыхать а обучать кубинских коммандос либо работать)
Ну а в Турцию,Канаду кто-нибудь ездил?)
Естественно важно раз разговор за это зашёл) ликбез для тех кто забыл,были капстраны и страны соц блока,и ещё страны куда отправляли военспецов и гражданских советников помогать в строительстве,вот восточная Европа это соц страны,а в Турцию то кто-нибудь ездил?)
Цитата-/А кому он звонил? Неужели во всей организации не нашлось никого, кто говорит на гос языке, и ему пришлось переводчика нанимать?/
Ну сколько смотрю не находят переводчиков)
Цитата-/Моя сестра в 1978 году была в Индии. Простая медсестра/
Отдыхала на Гоа? Или в госпитале работала?)
Цитата-/На Кубу ещё ездили, в те годы./
Соц страна,на Кубу ездили тоже не на пляжах отдыхать а обучать кубинских коммандос либо работать)
Ну а в Турцию,Канаду кто-нибудь ездил?)
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 15.10.20 - 09:50
Цитата:
Значит нужно больше переводчиков)
А если по делу - то давайте ссылки, будем разбираться - провокатор, или действительно ни одного говорящего на гос языке.
Ну и попутно ваш план действий можете тут опубликовать, а то пока я только пожелания вижу и никакой конкретики.
Адреса бесплатных курсов тоже плиз в студию - третий раз напоминаю
abaika95:
Ну сколько смотрю не находят переводчиков)
Ну сколько смотрю не находят переводчиков)
Значит нужно больше переводчиков)
А если по делу - то давайте ссылки, будем разбираться - провокатор, или действительно ни одного говорящего на гос языке.
Ну и попутно ваш план действий можете тут опубликовать, а то пока я только пожелания вижу и никакой конкретики.
Адреса бесплатных курсов тоже плиз в студию - третий раз напоминаю
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 15.10.20 - 10:02
Цитата-/если по делу - то давайте ссылки, будем разбираться - провокатор, или действительно ни одного говорящего на гос языке./
Зачем мне с вами разбирать этот вопрос начнем с этого?)
Цитата-/Ну и попутно ваш план действий можете тут опубликовать, а то пока я только пожелания вижу и никакой конкретики./
Да без проблем, мой план
Заварить кофею, испити его а дальше как карта ляжет)
Цитата-/Адреса бесплатных курсов тоже плиз в студию - третий раз напоминаю/
Приезжайте,отведу лично)
Зачем мне с вами разбирать этот вопрос начнем с этого?)
Цитата-/Ну и попутно ваш план действий можете тут опубликовать, а то пока я только пожелания вижу и никакой конкретики./
Да без проблем, мой план
Заварить кофею, испити его а дальше как карта ляжет)
Цитата-/Адреса бесплатных курсов тоже плиз в студию - третий раз напоминаю/
Приезжайте,отведу лично)
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 15.10.20 - 10:17
Цитата:
Ну все с вами ясно, вопросов больше не имею
abaika95:
Ну все с вами ясно, вопросов больше не имею
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