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≡ «Вы хотите однотонную, скучную, как в СССР»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40114
«Вы хотите однотонную, скучную, как в СССР»
Отправлено: 15.10.20 - 09:59
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Рабочая группа по вопросу начисления налога на рекламу, созданная по поручению акима Костаная, 8 октября провела первое заседание на базе филиала НПП «Атамекен». С первой же встречи представители бизнеса и городского отдела архитектуры не смогли найти общее понимание главного вопроса - что вообще считается рекламой?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5422
Re: «Вы хотите однотонную, скучную, как в СССР»
Отправлено: 15.10.20 - 09:59
#1
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Цитата-/Вы хотите, чтобы у нас была вывеска однотонная, скучная, как в СССР/



Да,я лично хочу
Потому что информационный шум и мусор состоящий из аляповатых вывесок и объявлений на фасадах очень мешает и дизерентирует в городском пространстве это вам любой Варламовист скажет)

Яркая вывеска ещё не признак того что ваша парикмахерская хорошая) во всем должен быть вкус и стиль
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