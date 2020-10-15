Re: «Вы хотите однотонную, скучную, как в СССР»

Отправлено: - 09:59

Цитата-/Вы хотите, чтобы у нас была вывеска однотонная, скучная, как в СССР/







Да,я лично хочу

Потому что информационный шум и мусор состоящий из аляповатых вывесок и объявлений на фасадах очень мешает и дизерентирует в городском пространстве это вам любой Варламовист скажет)



Яркая вывеска ещё не признак того что ваша парикмахерская хорошая) во всем должен быть вкус и стиль