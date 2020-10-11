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≡ Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40114
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 09:56
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Недавно казахстанские СМИ сообщили, что тележурналист Анна Данченко предложила урезать зарплаты на 30% тем, кто не знает казахский язык. Если даже такое и случится, это повлечет негативные последствия.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8111
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 22:19
#210
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Цитата:
abaika95:
надо сделать так чтобы везде обслуживали на одном языке и люди сразу найдут выход

Ну так делайте, в чем проблема, тем более что выходов - несколько)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8111
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 22:22
#211
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Цитата:
abaika95:
А если бы они разговаривали только по Казахски?

Да вообще без разницы, на каком языке они свою работу выполняют, лишь бы делали ее хорошо)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8111
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 22:24
#212
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Цитата:
abaika95:
надеюсь в этой ветке закончили.

Чё, уже все? А как же список бесплатных курсов?)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5774
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 22:26
#213
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Цитата:
abaika95:
Позвольте уточнить ваша тетя ездила именно в вышеназванные страны

Нет, восточная Европа. Но разве это так важно. Вы как то пропустили остальную часть комментария. ;-)

В той России есть тоже на что посмотреть, да и в Казахстане тоже. И многие там были?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5774
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 23:00
#214
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[Исправлено: elektron, 14.10.2020 - 18:01]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5774
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 23:03
#215
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Чего то видео так и не научился ;-)

[Исправлено: elektron, 14.10.2020 - 18:04]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8111
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 23:08
#216
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Цитата:
elektron:
Чего то видео так и не научился

А вы его не в ту тему пихаете, есть для этого отдельный раздел на форуме - клуб путешественников НГ. А эта ветка немного о другом.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5774
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 23:10
#217
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Цитата:
maxsaf:

Куда дискуссия завела, туда и пихаю. Спасибо за подсказку.
Но и там лучше вряд ли получится. :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8111
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 23:50
#218
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Цитата:
abaika95:
Тем кому он по телефону звонит не знают

А кому он звонил? Неужели во всей организации не нашлось никого, кто говорит на гос языке, и ему пришлось переводчика нанимать? Не верю
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2823
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 15.10.20 - 02:53
#219
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Цитата:
abaika95:

---- Моя сестра в 1978 году была в Индии. Простая медсестра :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20255
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 15.10.20 - 03:21
#220
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На Кубу ещё ездили, в те годы... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 15.10.2020 - 03:21]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5422
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 15.10.20 - 09:17
#221
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Цитата-/Нет, восточная Европа. Но разве это так важно.


Естественно важно раз разговор за это зашёл) ликбез для тех кто забыл,были капстраны и страны соц блока,и ещё страны куда отправляли военспецов и гражданских советников помогать в строительстве,вот восточная Европа это соц страны,а в Турцию то кто-нибудь ездил?)



Цитата-/А кому он звонил? Неужели во всей организации не нашлось никого, кто говорит на гос языке, и ему пришлось переводчика нанимать?/


Ну сколько смотрю не находят переводчиков)




Цитата-/Моя сестра в 1978 году была в Индии. Простая медсестра/


Отдыхала на Гоа? Или в госпитале работала?)



Цитата-/На Кубу ещё ездили, в те годы./


Соц страна,на Кубу ездили тоже не на пляжах отдыхать а обучать кубинских коммандос либо работать)

Ну а в Турцию,Канаду кто-нибудь ездил?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8111
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 15.10.20 - 09:50
#222
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Цитата:
abaika95:
Ну сколько смотрю не находят переводчиков)

Значит нужно больше переводчиков)
А если по делу - то давайте ссылки, будем разбираться - провокатор, или действительно ни одного говорящего на гос языке.
Ну и попутно ваш план действий можете тут опубликовать, а то пока я только пожелания вижу и никакой конкретики.
Адреса бесплатных курсов тоже плиз в студию - третий раз напоминаю ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5422
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 15.10.20 - 10:02
#223
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Цитата-/если по делу - то давайте ссылки, будем разбираться - провокатор, или действительно ни одного говорящего на гос языке./



Зачем мне с вами разбирать этот вопрос начнем с этого?)



Цитата-/Ну и попутно ваш план действий можете тут опубликовать, а то пока я только пожелания вижу и никакой конкретики./


Да без проблем, мой план

Заварить кофею, испити его а дальше как карта ляжет)



Цитата-/Адреса бесплатных курсов тоже плиз в студию - третий раз напоминаю/


Приезжайте,отведу лично)
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