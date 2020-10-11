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≡ Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40113
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 09:56
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Недавно казахстанские СМИ сообщили, что тележурналист Анна Данченко предложила урезать зарплаты на 30% тем, кто не знает казахский язык. Если даже такое и случится, это повлечет негативные последствия.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8108
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 22:19
#210
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Цитата:
abaika95:
надо сделать так чтобы везде обслуживали на одном языке и люди сразу найдут выход

Ну так делайте, в чем проблема, тем более что выходов - несколько)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8108
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 22:22
#211
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Цитата:
abaika95:
А если бы они разговаривали только по Казахски?

Да вообще без разницы, на каком языке они свою работу выполняют, лишь бы делали ее хорошо)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8108
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 22:24
#212
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Цитата:
abaika95:
надеюсь в этой ветке закончили.

Чё, уже все? А как же список бесплатных курсов?)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5771
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 22:26
#213
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Цитата:
abaika95:
Позвольте уточнить ваша тетя ездила именно в вышеназванные страны

Нет, восточная Европа. Но разве это так важно. Вы как то пропустили остальную часть комментария. ;-)

В той России есть тоже на что посмотреть, да и в Казахстане тоже. И многие там были?
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