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≡ Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40113
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 09:56
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Недавно казахстанские СМИ сообщили, что тележурналист Анна Данченко предложила урезать зарплаты на 30% тем, кто не знает казахский язык. Если даже такое и случится, это повлечет негативные последствия.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8108
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 19:04
#195
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Цитата:
abaika95:
Так,че тут за базар вокзал развели ?) Немцы,Канадцы смотрю все обеспокоены что их родственникам придется тут гос язык учить)

Ну или уехать, насильно же держать никто не будет?)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8108
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 19:08
#196
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Цитата:
abaika95:
Нет не сдали,давай про парикмахерскую экзамен вместе с змейкой и её чистейшим рюським акцентом)

Я выучил, но стесняюсь своего акцента, поэтому не скажу. Какой закон при этом нарушается?)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20254
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 19:26
#197
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Цитата:
maxsaf:
Ну или уехать, насильно же держать никто не будет?)

Они этого и - добиваются... :lol: ;-)
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1293
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 19:35
#198
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Абайка, вам конечно виднее с каким акцентом я разговариваю, да есть ли он вообще и куда я езжу))))) И где, собственно, проживаю))) Мне было бы стыдно, на родном языке разговаривать с акцентом)) Чего не сказать об некоторых.....))) Так что будьте уверены за чистоту моего произношения)))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5419
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 19:58
#199
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Цитата-/Ну или уехать, насильно же держать никто не будет?/



Граждан держали в СССР и в северной Корее,в остальном мире куда хочешь туда и ехай) безграничность)



Цитата-/Я выучил, но стесняюсь своего акцента, поэтому не скажу. Какой закон при этом нарушается?/


Никакой,но тех кто стесняется тех не обслуживают и ещё в догонку улюлюкают)



Цитата-/Они этого и - добиваются/


Они это кто? Власти в лице Рау,Скляра,Ионенко и Радченко?)



Цитата-/Мне было бы стыдно, на родном языке разговаривать с акцентом/


А на другом языке не стыдно?)
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1293
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 20:08
#200
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Цитата:
А на другом языке не стыдно?)


Я на другом языке не разговариваю)))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8108
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 20:14
#201
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Цитата:
abaika95:
Никакой,но тех кто стесняется тех не обслуживают и ещё в догонку улюлюкают

А это уже нарушение закона - дискриминация частного лица организацией по языковому признаку)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5771
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 20:16
#202
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Цитата:
abaika95:
Граждан держали в СССР и в северной Корее,в остальном мире куда хочешь туда и ехай) безграничность)

От Прибалтики до Курил, от Азербайджана до Баренцева моря держали прям и никуда не пускали? :lol:
1/6 часть суши. А при большом желании и дальше можно было, хотя и не так просто. ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8108
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 20:16
#203
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Цитата:
abaika95:
Они это кто? Власти в лице Рау,Скляра,Ионенко и Радченко?)

В они разве до сих пор не выучили гос язык?)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5419
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 21:24
#204
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Цитата-/на другом языке не разговариваю/



Но пытались же таджикско-рюский повторить?) Почти получилось)



Цитата-/А это уже нарушение закона - дискриминация частного лица организацией по языковому признаку/


Нет,если в организации все говорят на одном языке то никто тебя просто не поймет и не обслужит) иди ищи переводчика) посмотрел я Куата вот как раз тоже самое)



Цитата-/От Прибалтики до Курил, от Азербайджана до Баренцева моря держали прям и никуда не пускали?/



Евреев, опиков и партноменклатуру выпускали в капстраны а вот остальных большой вопрос,ваши мама и папа часто по Турциям,Канадам и Тайландам ездили при СССР?)



Цитата-/В они разве до сих пор не выучили гос язык?)/


Можете позвонить им на чат рулетку и спросить)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5771
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 21:40
#205
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Цитата:
abaika95:
ваши мама и папа часто по Турциям,Канадам и Тайландам ездили при СССР?)

Мои нет. Тётя ездила, пару раз. Зато я как студент, мог себе билет на самолёт, даже до Москвы позволить. Сколько студентов могут себе это сегодня? ;-) Да и беззаботно передвигается по всей великой и могучей, найти при необходимости подработку или работы. За медицину вообще без проблем. Везде и всегда бесплатно и качественно обслужат. Так что лично я не знаю, что лучше. :oops:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8108
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 21:51
#206
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Цитата:
abaika95:
посмотрел я Куата вот как раз тоже самое)

Типичный провокатор, поскольку все знают прекрасно, что он свободно говорит на русском. Приведите другой пример, где человек реально знает только казахский.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8108
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 21:52
#207
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Цитата:
abaika95:
Можете позвонить им на чат рулетку и спросить)

Это больше по вашей части, я то с них этого не требую)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8108
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 21:59
#208
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Цитата:
abaika95:
Нет,если в организации все говорят на одном языке то никто тебя просто не поймет и не обслужит) иди ищи переводчика)

Ну тогда я либо выучу язык, либо найду переводчика (лично так делал пару раз) , либо обращусь в другую организацию. Между негосударственными организациям существует конкуренция - кто-нибудь да обслужит)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5419
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 22:16
#209
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Цитата-/Мои нет. Тётя ездила, пару раз. Зато я как студент, мог себе билет на самолёт, даже до Москвы позволить/



Позвольте уточнить ваша тетя ездила именно в вышеназванные страны,если да то в качестве кого?) И да,сейчас тоже любой студент может позволить себе билет до Нур-султана) страна то одна, как и в СССР страна одна была,а вот может ли российский студент сейчас позволить себе билет на самолёт с Новосибирска до Москвы уже вопрос,хотя страна одна....)



Цитата-/Типичный провокатор, поскольку все знают прекрасно, что он свободно говорит на русском/


Тем кому он по телефону звонит не знают) так что мимо)


Цитата-/Это больше по вашей части, я то с них этого не требую)/


А если бы они разговаривали только по Казахски?) Хотя че я спрашиваю,какая вам разница из Канады)



Цитата-/Ну тогда я либо выучу язык, либо найду переводчика (лично так делал пару раз) , либо обращусь в другую организацию/


Ну вот бились бились,и пришли к выводу) надо сделать так чтобы везде обслуживали на одном языке и люди сразу найдут выход из положения,либо выучат либо найдут переводчика по хорошей цене) дискриминации никакой и зп урезать/добавлять не надо) надеюсь в этой ветке закончили.
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