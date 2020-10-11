Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия

Отправлено: - 22:16

Цитата-/Мои нет. Тётя ездила, пару раз. Зато я как студент, мог себе билет на самолёт, даже до Москвы позволить/







Позвольте уточнить ваша тетя ездила именно в вышеназванные страны,если да то в качестве кого?) И да,сейчас тоже любой студент может позволить себе билет до Нур-султана) страна то одна, как и в СССР страна одна была,а вот может ли российский студент сейчас позволить себе билет на самолёт с Новосибирска до Москвы уже вопрос,хотя страна одна....)







Цитата-/Типичный провокатор, поскольку все знают прекрасно, что он свободно говорит на русском/





Тем кому он по телефону звонит не знают) так что мимо)





Цитата-/Это больше по вашей части, я то с них этого не требую)/





А если бы они разговаривали только по Казахски?) Хотя че я спрашиваю,какая вам разница из Канады)







Цитата-/Ну тогда я либо выучу язык, либо найду переводчика (лично так делал пару раз) , либо обращусь в другую организацию/





Ну вот бились бились,и пришли к выводу) надо сделать так чтобы везде обслуживали на одном языке и люди сразу найдут выход из положения,либо выучат либо найдут переводчика по хорошей цене) дискриминации никакой и зп урезать/добавлять не надо) надеюсь в этой ветке закончили.