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≡ Несовершенство Mektep Online, невозможность задать вопрос учителю – Как проходит дистанционное обучение в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40113
Несовершенство Mektep Online, невозможность задать вопрос учителю – Как проходит дистанционное обучение в Костанайской области
Отправлено: 14.10.20 - 21:38
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О завершении первой четверти, которая для многих школьников прошла в онлайн-формате, рассказала сегодня, 14 октября, на брифинге руководитель управления образования Зауре БАЙМЕНОВА.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6992
Re: Несовершенство Mektep Online, невозможность задать вопрос...
Отправлено: 14.10.20 - 21:38
#1
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Цитата:
О завершении первой четверти, которая для многих школьников прошла

Вообще-то еще 3 недели учиться в 1 четверти, а уже итоги подводят...или по отчетам она уже завершилась?

Цитата:
– Обучение проходит с использованием образовательных платформ Mektep Online и "Кунделик".

Ну и нах...вертили в этих платформах... В кунделике снести половину не нужного надо... Оставить как дневник: расписание, задания, оценки...Всё!
А то превратили в какую-то неиспользуемую очередную соц.сеть...с друзьми, форумами и прочей лабудой.

С мектепом тоже бывает неразбериха. Из своего опыта.
Был первый СОР, ребенок дома сама выполняет задания и отправляет. Перепутала файл и прикрепила не тот. Всё, возможности отменить нет. Ни связаться с администратором, ни прочитать справку, что делать в таких случаях. В итоге отправила учителю фото по ватсапу, та выставила в кунделик оценку. При чем учителя тоже не рады и вздыхают по поводу бесправной работы с этой платформой.

Цитата:
– Я не соглашусь, что абсолютно все задания этой платформы некорректные. Да, они есть

Одно из них было недавно по естествознанию. Надо было написать какие животные питаются другими животными? Ответ "хищники" оказался не правильным... патамушта надо было написать "хищные".
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20254
Несовершенство Mektep Online, невозможность задать вопрос учителю – Как проходит дистанционное обучение в Костанайской области
Отправлено: 14.10.20 - 21:49
#2
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Цитата:
yudjin:
Ответ "хищники" оказался не правильным... патамушта надо было написать "хищные".

Я бы тоже ответил - хищники... :lol: :oops:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5771
Несовершенство Mektep Online, невозможность задать вопрос учителю – Как проходит дистанционное обучение в Костанайской области
Отправлено: 14.10.20 - 22:00
#3
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:lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5419
Несовершенство Mektep Online, невозможность задать вопрос учителю – Как проходит дистанционное обучение в Костанайской области
Отправлено: 14.10.20 - 22:20
#4
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Цитата-/Надо было написать какие животные питаются другими животными? Ответ "хищники" оказался не правильным... патамушта надо было написать "хищные"./



Патмаушта Юджин не силен в своем родном языке видно.......КАКИЕ животные питаются другими животными? Ответ хищники............без комментариев
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5771
Несовершенство Mektep Online, невозможность задать вопрос учителю – Как проходит дистанционное обучение в Костанайской области
Отправлено: 14.10.20 - 22:30
#5
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Цитата:
abaika95:
Ответ хищники............без комментариев

А хищники, что травку жуют в сторонке? :lol:
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