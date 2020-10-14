Отправлено: - 21:38

О завершении первой четверти, которая для многих школьников прошла

– Обучение проходит с использованием образовательных платформ Mektep Online и "Кунделик".

– Я не соглашусь, что абсолютно все задания этой платформы некорректные. Да, они есть

Цитата:Вообще-то еще 3 недели учиться в 1 четверти, а уже итоги подводят...или по отчетам она уже завершилась?Цитата:Ну и нах...вертили в этих платформах... В кунделике снести половину не нужного надо... Оставить как дневник: расписание, задания, оценки...Всё!А то превратили в какую-то неиспользуемую очередную соц.сеть...с друзьми, форумами и прочей лабудой.С мектепом тоже бывает неразбериха. Из своего опыта.Был первый СОР, ребенок дома сама выполняет задания и отправляет. Перепутала файл и прикрепила не тот. Всё, возможности отменить нет. Ни связаться с администратором, ни прочитать справку, что делать в таких случаях. В итоге отправила учителю фото по ватсапу, та выставила в кунделик оценку. При чем учителя тоже не рады и вздыхают по поводу бесправной работы с этой платформой.Цитата:Одно из них было недавно по естествознанию. Надо было написать какие животные питаются другими животными? Ответ "хищники" оказался не правильным... патамушта надо было написать "хищные".