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Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 40113
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 09:56
Недавно казахстанские СМИ сообщили, что тележурналист Анна Данченко предложила урезать зарплаты на 30% тем, кто не знает казахский язык. Если даже такое и случится, это повлечет негативные последствия.
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Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 19:04
Цитата:
Ну или уехать, насильно же держать никто не будет?)
abaika95:
Так,че тут за базар вокзал развели ?) Немцы,Канадцы смотрю все обеспокоены что их родственникам придется тут гос язык учить)
Так,че тут за базар вокзал развели ?) Немцы,Канадцы смотрю все обеспокоены что их родственникам придется тут гос язык учить)
Ну или уехать, насильно же держать никто не будет?)
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 19:08
Цитата:
Я выучил, но стесняюсь своего акцента, поэтому не скажу. Какой закон при этом нарушается?)
abaika95:
Нет не сдали,давай про парикмахерскую экзамен вместе с змейкой и её чистейшим рюським акцентом)
Нет не сдали,давай про парикмахерскую экзамен вместе с змейкой и её чистейшим рюським акцентом)
Я выучил, но стесняюсь своего акцента, поэтому не скажу. Какой закон при этом нарушается?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20254
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 19:26
Цитата:
Они этого и - добиваются...
maxsaf:
Ну или уехать, насильно же держать никто не будет?)
Ну или уехать, насильно же держать никто не будет?)
Они этого и - добиваются...
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 19:35
Абайка, вам конечно виднее с каким акцентом я разговариваю, да есть ли он вообще и куда я езжу))))) И где, собственно, проживаю))) Мне было бы стыдно, на родном языке разговаривать с акцентом)) Чего не сказать об некоторых.....))) Так что будьте уверены за чистоту моего произношения)))
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 19:58
Цитата-/Ну или уехать, насильно же держать никто не будет?/
Граждан держали в СССР и в северной Корее,в остальном мире куда хочешь туда и ехай) безграничность)
Цитата-/Я выучил, но стесняюсь своего акцента, поэтому не скажу. Какой закон при этом нарушается?/
Никакой,но тех кто стесняется тех не обслуживают и ещё в догонку улюлюкают)
Цитата-/Они этого и - добиваются/
Они это кто? Власти в лице Рау,Скляра,Ионенко и Радченко?)
Цитата-/Мне было бы стыдно, на родном языке разговаривать с акцентом/
А на другом языке не стыдно?)
Граждан держали в СССР и в северной Корее,в остальном мире куда хочешь туда и ехай) безграничность)
Цитата-/Я выучил, но стесняюсь своего акцента, поэтому не скажу. Какой закон при этом нарушается?/
Никакой,но тех кто стесняется тех не обслуживают и ещё в догонку улюлюкают)
Цитата-/Они этого и - добиваются/
Они это кто? Власти в лице Рау,Скляра,Ионенко и Радченко?)
Цитата-/Мне было бы стыдно, на родном языке разговаривать с акцентом/
А на другом языке не стыдно?)
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 20:08
Цитата:
Я на другом языке не разговариваю)))
А на другом языке не стыдно?)
Я на другом языке не разговариваю)))
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 20:14
Цитата:
А это уже нарушение закона - дискриминация частного лица организацией по языковому признаку)
abaika95:
Никакой,но тех кто стесняется тех не обслуживают и ещё в догонку улюлюкают
Никакой,но тех кто стесняется тех не обслуживают и ещё в догонку улюлюкают
А это уже нарушение закона - дискриминация частного лица организацией по языковому признаку)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5771
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 20:16
Цитата:
От Прибалтики до Курил, от Азербайджана до Баренцева моря держали прям и никуда не пускали?
1/6 часть суши. А при большом желании и дальше можно было, хотя и не так просто.
abaika95:
Граждан держали в СССР и в северной Корее,в остальном мире куда хочешь туда и ехай) безграничность)
Граждан держали в СССР и в северной Корее,в остальном мире куда хочешь туда и ехай) безграничность)
От Прибалтики до Курил, от Азербайджана до Баренцева моря держали прям и никуда не пускали?
1/6 часть суши. А при большом желании и дальше можно было, хотя и не так просто.
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 20:16
Цитата:
В они разве до сих пор не выучили гос язык?)
abaika95:
Они это кто? Власти в лице Рау,Скляра,Ионенко и Радченко?)
Они это кто? Власти в лице Рау,Скляра,Ионенко и Радченко?)
В они разве до сих пор не выучили гос язык?)
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 21:24
Цитата-/на другом языке не разговариваю/
Но пытались же таджикско-рюский повторить?) Почти получилось)
Цитата-/А это уже нарушение закона - дискриминация частного лица организацией по языковому признаку/
Нет,если в организации все говорят на одном языке то никто тебя просто не поймет и не обслужит) иди ищи переводчика) посмотрел я Куата вот как раз тоже самое)
Цитата-/От Прибалтики до Курил, от Азербайджана до Баренцева моря держали прям и никуда не пускали?/
Евреев, опиков и партноменклатуру выпускали в капстраны а вот остальных большой вопрос,ваши мама и папа часто по Турциям,Канадам и Тайландам ездили при СССР?)
Цитата-/В они разве до сих пор не выучили гос язык?)/
Можете позвонить им на чат рулетку и спросить)
Но пытались же таджикско-рюский повторить?) Почти получилось)
Цитата-/А это уже нарушение закона - дискриминация частного лица организацией по языковому признаку/
Нет,если в организации все говорят на одном языке то никто тебя просто не поймет и не обслужит) иди ищи переводчика) посмотрел я Куата вот как раз тоже самое)
Цитата-/От Прибалтики до Курил, от Азербайджана до Баренцева моря держали прям и никуда не пускали?/
Евреев, опиков и партноменклатуру выпускали в капстраны а вот остальных большой вопрос,ваши мама и папа часто по Турциям,Канадам и Тайландам ездили при СССР?)
Цитата-/В они разве до сих пор не выучили гос язык?)/
Можете позвонить им на чат рулетку и спросить)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5771
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 21:40
Цитата:
Мои нет. Тётя ездила, пару раз. Зато я как студент, мог себе билет на самолёт, даже до Москвы позволить. Сколько студентов могут себе это сегодня? Да и беззаботно передвигается по всей великой и могучей, найти при необходимости подработку или работы. За медицину вообще без проблем. Везде и всегда бесплатно и качественно обслужат. Так что лично я не знаю, что лучше.
abaika95:
ваши мама и папа часто по Турциям,Канадам и Тайландам ездили при СССР?)
ваши мама и папа часто по Турциям,Канадам и Тайландам ездили при СССР?)
Мои нет. Тётя ездила, пару раз. Зато я как студент, мог себе билет на самолёт, даже до Москвы позволить. Сколько студентов могут себе это сегодня? Да и беззаботно передвигается по всей великой и могучей, найти при необходимости подработку или работы. За медицину вообще без проблем. Везде и всегда бесплатно и качественно обслужат. Так что лично я не знаю, что лучше.
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 21:51
Цитата:
Типичный провокатор, поскольку все знают прекрасно, что он свободно говорит на русском. Приведите другой пример, где человек реально знает только казахский.
abaika95:
посмотрел я Куата вот как раз тоже самое)
посмотрел я Куата вот как раз тоже самое)
Типичный провокатор, поскольку все знают прекрасно, что он свободно говорит на русском. Приведите другой пример, где человек реально знает только казахский.
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 21:52
Цитата:
Это больше по вашей части, я то с них этого не требую)
abaika95:
Можете позвонить им на чат рулетку и спросить)
Можете позвонить им на чат рулетку и спросить)
Это больше по вашей части, я то с них этого не требую)
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 21:59
Цитата:
Ну тогда я либо выучу язык, либо найду переводчика (лично так делал пару раз) , либо обращусь в другую организацию. Между негосударственными организациям существует конкуренция - кто-нибудь да обслужит)
abaika95:
Нет,если в организации все говорят на одном языке то никто тебя просто не поймет и не обслужит) иди ищи переводчика)
Нет,если в организации все говорят на одном языке то никто тебя просто не поймет и не обслужит) иди ищи переводчика)
Ну тогда я либо выучу язык, либо найду переводчика (лично так делал пару раз) , либо обращусь в другую организацию. Между негосударственными организациям существует конкуренция - кто-нибудь да обслужит)
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 22:16
Цитата-/Мои нет. Тётя ездила, пару раз. Зато я как студент, мог себе билет на самолёт, даже до Москвы позволить/
Позвольте уточнить ваша тетя ездила именно в вышеназванные страны,если да то в качестве кого?) И да,сейчас тоже любой студент может позволить себе билет до Нур-султана) страна то одна, как и в СССР страна одна была,а вот может ли российский студент сейчас позволить себе билет на самолёт с Новосибирска до Москвы уже вопрос,хотя страна одна....)
Цитата-/Типичный провокатор, поскольку все знают прекрасно, что он свободно говорит на русском/
Тем кому он по телефону звонит не знают) так что мимо)
Цитата-/Это больше по вашей части, я то с них этого не требую)/
А если бы они разговаривали только по Казахски?) Хотя че я спрашиваю,какая вам разница из Канады)
Цитата-/Ну тогда я либо выучу язык, либо найду переводчика (лично так делал пару раз) , либо обращусь в другую организацию/
Ну вот бились бились,и пришли к выводу) надо сделать так чтобы везде обслуживали на одном языке и люди сразу найдут выход из положения,либо выучат либо найдут переводчика по хорошей цене) дискриминации никакой и зп урезать/добавлять не надо) надеюсь в этой ветке закончили.
Позвольте уточнить ваша тетя ездила именно в вышеназванные страны,если да то в качестве кого?) И да,сейчас тоже любой студент может позволить себе билет до Нур-султана) страна то одна, как и в СССР страна одна была,а вот может ли российский студент сейчас позволить себе билет на самолёт с Новосибирска до Москвы уже вопрос,хотя страна одна....)
Цитата-/Типичный провокатор, поскольку все знают прекрасно, что он свободно говорит на русском/
Тем кому он по телефону звонит не знают) так что мимо)
Цитата-/Это больше по вашей части, я то с них этого не требую)/
А если бы они разговаривали только по Казахски?) Хотя че я спрашиваю,какая вам разница из Канады)
Цитата-/Ну тогда я либо выучу язык, либо найду переводчика (лично так делал пару раз) , либо обращусь в другую организацию/
Ну вот бились бились,и пришли к выводу) надо сделать так чтобы везде обслуживали на одном языке и люди сразу найдут выход из положения,либо выучат либо найдут переводчика по хорошей цене) дискриминации никакой и зп урезать/добавлять не надо) надеюсь в этой ветке закончили.
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