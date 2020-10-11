Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40112
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 09:56
Недавно казахстанские СМИ сообщили, что тележурналист Анна Данченко предложила урезать зарплаты на 30% тем, кто не знает казахский язык. Если даже такое и случится, это повлечет негативные последствия.
Читать новость
Читать новость
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13238
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 22:06
Цитата:
Ничего жёсткого. Когда решение ещё в процессе обсуждения - очень даже можно.
maxsaf:
Самое жестокое применение гос. языка)
Самое жестокое применение гос. языка)
Ничего жёсткого. Когда решение ещё в процессе обсуждения - очень даже можно.
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 22:08
Цитата:
Возможно, нам не понять. У нас всегда в морозильнике есть мороженое, и детей приходится уговаривать поесть его, иначе прийдется выкинуть.
Victor Yang:
Возможно, нам не понять. У нас всегда в морозильнике есть мороженое, и детей приходится уговаривать поесть его, иначе прийдется выкинуть.
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 22:26
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 22:29
Цитата:
А меня, возьмут, на работу?...
maxsaf:
У меня в ютубе вышло любопытное обьявление)
У меня в ютубе вышло любопытное обьявление)
А меня, возьмут, на работу?...
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 22:43
Цитата:
Только патриотов))
drakon:
А меня, возьмут, на работу?..
А меня, возьмут, на работу?..
Только патриотов))
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 22:46
Цитата:
Тогда - только абайку...
maxsaf:
Только патриотов))
Только патриотов))
Тогда - только абайку...
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 23:00
Цитата:
Хорошая идея кстати. Если патриоты всю работу на русском языке расхватают, то остальным ничего не останется кроме как выучить гос. язык) а я то думаю - че Абайка тут на форуме на русском языке делает))
drakon:
Тогда - только абайку..
Тогда - только абайку..
Хорошая идея кстати. Если патриоты всю работу на русском языке расхватают, то остальным ничего не останется кроме как выучить гос. язык) а я то думаю - че Абайка тут на форуме на русском языке делает))
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 14:10
Так,че тут за базар вокзал развели ?) Немцы,Канадцы смотрю все обеспокоены что их родственникам придется тут гос язык учить) посылки родственникам хоть высылаете ? Носочки там,сальцо?)
[Исправлено: abaika95, 14.10.2020 - 14:12]
[Исправлено: abaika95, 14.10.2020 - 14:12]
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 14:12
Цитата-/Расия приехаль работать, по рюски не понимать./
Змея о своем опыте поездки в Россию рассказала? очень грустно ((
Змея о своем опыте поездки в Россию рассказала? очень грустно ((
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 14:16
Цитата:
Не, не высылаю. Деньгами. Получается почти,
как у Акима района, в месяц. И им
работать - не нада...
abaika95:
посылки родственникам хоть высылаете ? Носочки там,сальцо?)
посылки родственникам хоть высылаете ? Носочки там,сальцо?)
Не, не высылаю. Деньгами. Получается почти,
как у Акима района, в месяц. И им
работать - не нада...
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 14:17
Цитата-/Я лично и не помню, когда казахскийЯзык последний раз просто слышал,/
Из дома выйди,прогуляйся хоть по городу)
Цитата:
Повторюсь,ты же понимаешь что доплата тем кто и так имеет этот навык с детства будет негативно восприниматься другими кто не имеет этого навыка)
Цитата-/Абайка, уже двое экзамен сдали)) Можно нам на госслужбу? Сколько баллов надо набрать на экзамене? Вы же требуете, хотелось бы знать - что конкретно/
Нет не сдали,давай про парикмахерскую экзамен вместе с змейкой и её чистейшим рюським акцентом)
Из дома выйди,прогуляйся хоть по городу)
Цитата:
Victor Yang:
Нет, это разные вещи. Одно дело - доплата за навык, другое - штраф за его отсутствие.
Нет, это разные вещи. Одно дело - доплата за навык, другое - штраф за его отсутствие.
Повторюсь,ты же понимаешь что доплата тем кто и так имеет этот навык с детства будет негативно восприниматься другими кто не имеет этого навыка)
Цитата-/Абайка, уже двое экзамен сдали)) Можно нам на госслужбу? Сколько баллов надо набрать на экзамене? Вы же требуете, хотелось бы знать - что конкретно/
Нет не сдали,давай про парикмахерскую экзамен вместе с змейкой и её чистейшим рюським акцентом)
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 14:18
Цитата-/Не, не высылаю. Деньгами. Получается почти,как у Акима района, в месяц. И имработать - не нада.../
Бедные на такие копейки сидят с подачек из Германии) ты поэтому просрочку ешь? Что все деньги родственникам отсылаешь?)
Бедные на такие копейки сидят с подачек из Германии) ты поэтому просрочку ешь? Что все деньги родственникам отсылаешь?)
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 14:32
Цитата:
Не, я тут со всех родственников - собираю.
И отсылаю, кому - нужно...
abaika95:
Что все деньги родственникам отсылаешь?)
Что все деньги родственникам отсылаешь?)
Не, я тут со всех родственников - собираю.
И отсылаю, кому - нужно...
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 361
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 15:38
Цитата:
Уверен. Обсуждаемый вопрос сразу исчезнет
maxsaf:
Правда считаете
Правда считаете
Уверен. Обсуждаемый вопрос сразу исчезнет
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 19:02
Цитата:
Так и помимо обсуждаемого вопроса много что исчезнет)
Я:
Уверен. Обсуждаемый вопрос сразу исчезнет
Уверен. Обсуждаемый вопрос сразу исчезнет
Так и помимо обсуждаемого вопроса много что исчезнет)
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 42
|Зарегистрированные пользователи: drakon
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать