Отправлено: - 16:35

составе благотворительного фонда «Дети ангела»

Кроме этого, родители будут привлечены к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей по ст. 127 КоАП РК.

[Исправлено: JereK, 14.10.2020 - 16:36]

Цитата:Вот что стоило бы прошерстить и проверить, что это за подозрительная шарага отправляет несовершеннолетних в какой-то другой город с непонятными целями.Цитата:Здрассте.. Конечно, подноготной никто не выкладывал в общий доступ, однако стоило бы сперва с шарагой разобраться, которая преследуя непонятные цели, патчит детям мозги и отправляет их неведомо куда без уведомления родителей.