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≡ Несовершеннолетнюю жительницу Костанайского района полицейские разыскали в Усть-Каменогорске
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40110
Несовершеннолетнюю жительницу Костанайского района полицейские разыскали в Усть-Каменогорске
Отправлено: 14.10.20 - 16:35
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Утром 14 октября Арузат вернули домой. По словам девушки, она в составе благотворительного фонда «Дети ангела» выехала в Усть-Каменогорск для сбора средств детям-инвалидам.
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1453
Несовершеннолетнюю жительницу Костанайского района полицейские разыскали в Усть-Каменогорске
Отправлено: 14.10.20 - 16:35
#1
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Цитата:
составе благотворительного фонда «Дети ангела»


Вот что стоило бы прошерстить и проверить, что это за подозрительная шарага отправляет несовершеннолетних в какой-то другой город с непонятными целями.

Цитата:
Кроме этого, родители будут привлечены к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей по ст. 127 КоАП РК.


Здрассте.. Конечно, подноготной никто не выкладывал в общий доступ, однако стоило бы сперва с шарагой разобраться, которая преследуя непонятные цели, патчит детям мозги и отправляет их неведомо куда без уведомления родителей.

[Исправлено: JereK, 14.10.2020 - 16:36]
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