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≡ Дело о солнечных панелях - В присвоении 17,5 млн тенге обвиняют бывшего сотрудника управления сельского хозяйства Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40110
Дело о солнечных панелях - В присвоении 17,5 млн тенге обвиняют бывшего сотрудника управления сельского хозяйства Костанайской области
Отправлено: 14.10.20 - 11:50
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Деньги предназначались для инвестиционных субсидий субъектам агропромышленного комплекса (АПК) на приобретение солнечных панелей, с помощью которых можно осуществлять полив.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9639
Re: Дело о солнечных панелях - В присвоении 17,5 млн тенге...
Отправлено: 14.10.20 - 11:50
#1
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//Главного специалиста отдела экономики управления сельского хозяйства Сабита ТУРЕТАЕВА.
директор ТОО «Агроконсалтинг Кст» Курмет ЖОЛДЫБАЕВ разработал преступную схему.
Старший менеджер ТОО «Агроконсалтинг Кст» Фариза КУЛЬБАБЕНОВА и менеджер этого ТОО Сания ДАВЛЕШОВА изготовили фиктивные документы.
Жолдыбаев оформил доверенность на предоставление услуг от ИП Токаевой, матери своей супруги. ИП якобы занималось продажей солнечных панелей//

воруют. ничего не боятся.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20252
Re: Дело о солнечных панелях - В присвоении 17,5 млн тенге...
Отправлено: 14.10.20 - 12:05
#2
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Воруют, воруют и воруют... :lol: :oops:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1851
Re: Дело о солнечных панелях - В присвоении 17,5 млн тенге...
Отправлено: 14.10.20 - 12:44
#3
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Цитата:
alex_60:
воруют. ничего не боятся.


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директор пляжа
§ директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
602
Re: Дело о солнечных панелях - В присвоении 17,5 млн тенге...
Отправлено: 14.10.20 - 14:19
#4
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Цитата:
Он сообщил, что не знал о фиктивности акта ввода в эксплуатацию оборудования, поэтому одобрил заявки.

и этот не знал..?))
когда уже будут давать реальные сроки с конфискацией а не вот эти каникулы в летних поселениях имени ахметжаново.

а вообще интересно кто-нибудь что-нибудь знает, откуда бабло в кармане пришло?))
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4159
Re: Дело о солнечных панелях - В присвоении 17,5 млн тенге...
Отправлено: 14.10.20 - 16:30
#5
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Покупки больше пяти лямов надо сопровождать фискальными органами, вроде прозрачные сделки внедрять, недавно чиновник звонит, просит дополнительно декларацию чтоб закинул на три ляма, я говорю мол сижу дома, не работаю. А в голове мелькнула, пусть проверяют у кого лексусы, особняки и рестораны с торговыми домами...
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