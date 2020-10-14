Отправлено: - 14:19

Он сообщил, что не знал о фиктивности акта ввода в эксплуатацию оборудования, поэтому одобрил заявки.

Цитата:и этот не знал..?))когда уже будут давать реальные сроки с конфискацией а не вот эти каникулы в летних поселениях имени ахметжаново.а вообще интересно кто-нибудь что-нибудь знает, откуда бабло в кармане пришло?))