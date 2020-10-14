Re: Цензура и преследования. Казахстан по-прежнему в числе стран...

Отправлено: - 14:54

Цитата-/Об этом сказано - в статье/









Парадокс!

В интернет статье льют критику за нашу несвободу интернета

Ещё раз

В интернете открыто говорят о том, что у нас не свободно в интернете))