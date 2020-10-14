Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+20°C
  • 769 мм рт.ст.
  • 16% влажность
  • З-ЮЗ, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Цензура и преследования. Казахстан по-прежнему в числе стран с «несвободным интернетом»
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40110
Цензура и преследования. Казахстан по-прежнему в числе стран с «несвободным интернетом»
Отправлено: 14.10.20 - 14:49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Организация Freedom House провела мониторинг свободы интернета в 65 странах и оценила его по следующим критериям: препятствия для пользования интернетом; ограничение контента; нарушение прав пользователей. Казахстан получил 32 из 100 баллов.
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5414
Re: Цензура и преследования. Казахстан по-прежнему в числе стран...
Отправлено: 14.10.20 - 14:49
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/провластные тролли искусственно организуют онлайн-дискуссии в интернете/


Кто хочет поговорить об этом?) Ой нет,мы же страна с несвободным интернетом,скажешь слово а тебе ссылку в тайгу! Ужас ужас
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20252
Re: Цензура и преследования. Казахстан по-прежнему в числе стран...
Отправлено: 14.10.20 - 14:49
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что скажете?
Господа... :lol: :-o
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20252
Цензура и преследования. Казахстан по-прежнему в числе стран с «несвободным интернетом»
Отправлено: 14.10.20 - 14:52
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ой нет,мы же страна с несвободным интернетом

Об этом сказано - в статье... :lol: :oops:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5414
Re: Цензура и преследования. Казахстан по-прежнему в числе стран...
Отправлено: 14.10.20 - 14:54
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Об этом сказано - в статье/




Парадокс!
В интернет статье льют критику за нашу несвободу интернета
Ещё раз
В интернете открыто говорят о том, что у нас не свободно в интернете))
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9639
Цензура и преследования. Казахстан по-прежнему в числе стран с «несвободным интернетом»
Отправлено: 14.10.20 - 14:55
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ну что скажете? Господа...


а что сказать.
я в деревне тебе час назад дал про Германию.
еще до этой статьи.
ссылку. про зажимание критики.
про несвободу слова.
в интернете.
похоже Германия вообще за пределами рейтинга.

[Исправлено: alex_60, 14.10.2020 - 14:59]
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20252
Цензура и преследования. Казахстан по-прежнему в числе стран с «несвободным интернетом»
Отправлено: 14.10.20 - 15:22
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
похоже Германия вообще за пределами рейтинга.

Ну тогда скажи, где она?... :lol: :oops:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9639
Цензура и преследования. Казахстан по-прежнему в числе стран с «несвободным интернетом»
Отправлено: 14.10.20 - 15:29
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ну тогда скажи, где она?.


в Караганде.
наверное.

[Исправлено: alex_60, 14.10.2020 - 15:31]
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20252
Цензура и преследования. Казахстан по-прежнему в числе стран с «несвободным интернетом»
Отправлено: 14.10.20 - 15:50
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
в Караганде. наверное.

Ну что же. Придётся писАть бумажное
письмо, однокласснику, в Караганду... :lol: :oops: :-o
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9639
Цензура и преследования. Казахстан по-прежнему в числе стран с «несвободным интернетом»
Отправлено: 14.10.20 - 15:54
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
, в Караганду..


а что, парикмахерша из Караганды
уже вернулась?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4159
Re: Цензура и преследования. Казахстан по-прежнему в числе стран...
Отправлено: 14.10.20 - 16:36
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Закон о первом президенте наглядный пример-демонстрация данного закона, кажись уже кого-то за уши притянули за это
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: юля елиссева

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
- 42 Queries | 60 Files Loaded: 571.94 Ko | Raw HTML: 91.86 Ko -