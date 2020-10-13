Re: Штрафовать за нарушение правил выпаса скота будут в...

Отправлено: - 09:08

полезные ископаемые кончились

А где вы их видали, вроде есть они, но не наши, всё распродали, обрекли на нищету. Теперь ходят по всему миру с протянутой рукой, тут и там лярды занимают, гляди окажемся гостями у себя на родине, за детей и внуков страшно подумать что ждет