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≡ Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
 
 
Страница 13 из 13«1...111213
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40110
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 09:56
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Недавно казахстанские СМИ сообщили, что тележурналист Анна Данченко предложила урезать зарплаты на 30% тем, кто не знает казахский язык. Если даже такое и случится, это повлечет негативные последствия.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13238
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 22:06
#180
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Цитата:
maxsaf:
Самое жестокое применение гос. языка)

Ничего жёсткого. Когда решение ещё в процессе обсуждения - очень даже можно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8093
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 22:08
#181
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Цитата:
Victor Yang:

Возможно, нам не понять. У нас всегда в морозильнике есть мороженое, и детей приходится уговаривать поесть его, иначе прийдется выкинуть.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8093
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 22:26
#182
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У меня в ютубе вышло любопытное обьявление)

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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20252
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 22:29
#183
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Цитата:
maxsaf:
У меня в ютубе вышло любопытное обьявление)

А меня, возьмут, на работу?... :lol: :oops: :-x
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8093
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 22:43
#184
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Цитата:
drakon:
А меня, возьмут, на работу?..

Только патриотов))
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20252
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 22:46
#185
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Цитата:
maxsaf:
Только патриотов))

Тогда - только абайку... :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8093
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 23:00
#186
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Цитата:
drakon:
Тогда - только абайку..

Хорошая идея кстати. Если патриоты всю работу на русском языке расхватают, то остальным ничего не останется кроме как выучить гос. язык) а я то думаю - че Абайка тут на форуме на русском языке делает))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5414
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 14:10
#187
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Так,че тут за базар вокзал развели ?) Немцы,Канадцы смотрю все обеспокоены что их родственникам придется тут гос язык учить) посылки родственникам хоть высылаете ? Носочки там,сальцо?)

[Исправлено: abaika95, 14.10.2020 - 14:12]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5414
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 14:12
#188
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Цитата-/Расия приехаль работать, по рюски не понимать./



Змея о своем опыте поездки в Россию рассказала? очень грустно ((
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20252
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 14:16
#189
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Цитата:
abaika95:
посылки родственникам хоть высылаете ? Носочки там,сальцо?)

Не, не высылаю. Деньгами. Получается почти,
как у Акима района, в месяц. И им
работать - не нада... :oops:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5414
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 14:17
#190
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Цитата-/Я лично и не помню, когда казахскийЯзык последний раз просто слышал,/


Из дома выйди,прогуляйся хоть по городу)



Цитата:
Victor Yang:
Нет, это разные вещи. Одно дело - доплата за навык, другое - штраф за его отсутствие.




Повторюсь,ты же понимаешь что доплата тем кто и так имеет этот навык с детства будет негативно восприниматься другими кто не имеет этого навыка)



Цитата-/Абайка, уже двое экзамен сдали)) Можно нам на госслужбу? Сколько баллов надо набрать на экзамене? Вы же требуете, хотелось бы знать - что конкретно/


Нет не сдали,давай про парикмахерскую экзамен вместе с змейкой и её чистейшим рюським акцентом)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5414
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 14:18
#191
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Цитата-/Не, не высылаю. Деньгами. Получается почти,как у Акима района, в месяц. И имработать - не нада.../




Бедные на такие копейки сидят с подачек из Германии) ты поэтому просрочку ешь? Что все деньги родственникам отсылаешь?)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20252
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 14:32
#192
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Цитата:
abaika95:
Что все деньги родственникам отсылаешь?)

Не, я тут со всех родственников - собираю.
И отсылаю, кому - нужно... :lol: :oops:
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
361
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 14.10.20 - 15:38
#193
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Цитата:
maxsaf:
Правда считаете

Уверен. Обсуждаемый вопрос сразу исчезнет
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