Отправлено: - 14:17

Victor Yang:

Нет, это разные вещи. Одно дело - доплата за навык, другое - штраф за его отсутствие.

Цитата-/Я лично и не помню, когда казахскийЯзык последний раз просто слышал,/Из дома выйди,прогуляйся хоть по городу)Цитата:Повторюсь,ты же понимаешь что доплата тем кто и так имеет этот навык с детства будет негативно восприниматься другими кто не имеет этого навыка)Цитата-/Абайка, уже двое экзамен сдали)) Можно нам на госслужбу? Сколько баллов надо набрать на экзамене? Вы же требуете, хотелось бы знать - что конкретно/Нет не сдали,давай про парикмахерскую экзамен вместе с змейкой и её чистейшим рюським акцентом)