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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 310 из 310«1...308309310
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Куратор темы: drakon
Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1291
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.10.20 - 18:48
#4636
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Цитата:
Всем Привет. Из осеннего парка

Красиво. Осени у Вас еще не чувствуется :-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9632
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.10.20 - 12:05
#4637
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Цитата:
drakon:
Ехал сегодня в лесу.


на тракторе?

Цитата:
drakon:
Начали что-то, строить...


а это не ты.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9632
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.10.20 - 12:08
#4638
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12 октября 1810 года прошел первый Октоберфест.
В честь свадьбы Людвига I Баварского было устроено масштабное пиршество,
на которое пригласили всех жителей Мюнхена.
Это и положило начало легендарному празднику Октоберфест.
они тогда не знали , что 12 октября 2020 года
он будет выглядеть так . и люди будут другие.
пост 4623 в деревне.
и к тому же он будет отменен в эту дату.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20241
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.10.20 - 14:41
#4639
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12 октября, 2020 года. 07.16 часов.

Температура +4, Туман. Я возле
магазина, привёз Барбару... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20241
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.10.20 - 12:27
#4640
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Говорят, Серый - вернулся... :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20241
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.10.20 - 14:05
#4641
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Парк, в городе. Осенью.

Никакой брусчатки,асфальта
и бордюров.Натура... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 13.10.2020 - 14:08]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5402
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.10.20 - 14:21
#4642
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Красиво,у нас так за городом в любом околке только без этих прилизанных газонов,а обыкновенно по нашему!)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20241
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.10.20 - 12:23
#4643
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Всех с Праздником!

:lol: :oops:
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