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≡ Дело о солнечных панелях - В присвоении 17,5 млн тенге обвиняют бывшего сотрудника управления сельского хозяйства Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40105
Дело о солнечных панелях - В присвоении 17,5 млн тенге обвиняют бывшего сотрудника управления сельского хозяйства Костанайской области
Отправлено: 14.10.20 - 11:50
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Деньги предназначались для инвестиционных субсидий субъектам агропромышленного комплекса (АПК) на приобретение солнечных панелей, с помощью которых можно осуществлять полив.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9632
Re: Дело о солнечных панелях - В присвоении 17,5 млн тенге...
Отправлено: 14.10.20 - 11:50
#1
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//Главного специалиста отдела экономики управления сельского хозяйства Сабита ТУРЕТАЕВА.
директор ТОО «Агроконсалтинг Кст» Курмет ЖОЛДЫБАЕВ разработал преступную схему.
Старший менеджер ТОО «Агроконсалтинг Кст» Фариза КУЛЬБАБЕНОВА и менеджер этого ТОО Сания ДАВЛЕШОВА изготовили фиктивные документы.
Жолдыбаев оформил доверенность на предоставление услуг от ИП Токаевой, матери своей супруги. ИП якобы занималось продажей солнечных панелей//

воруют. ничего не боятся.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20241
Re: Дело о солнечных панелях - В присвоении 17,5 млн тенге...
Отправлено: 14.10.20 - 12:05
#2
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Воруют, воруют и воруют... :lol: :oops:
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