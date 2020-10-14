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≡ "Выдал себя за желтоксановца": чиновник ответил на обвинения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40105
"Выдал себя за желтоксановца": чиновник ответил на обвинения
Отправлено: 14.10.20 - 12:03
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"Если вы узнали себя на этой фотографии, хорошо, пусть будет по-вашему", - сказал я. В то время у нас была одна цель. И говорить о фотографии не имеет никакого смысла", - ответил корреспонденту Tengrinews.kz Адилбек Кабаев.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20241
Re: "Выдал себя за желтоксановца": чиновник ответил на...
Отправлено: 14.10.20 - 12:03
#1
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Врут, врут и врут... :lol: :oops:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8092
Re: "Выдал себя за желтоксановца": чиновник ответил на...
Отправлено: 14.10.20 - 12:33
#2
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Ну обознался чиновник, с кем не бывает. Он еще по каким-то критериям не соответствует занимаемой должности, кроме зрения?)
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