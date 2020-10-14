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"Если вы узнали себя на этой фотографии, хорошо, пусть будет по-вашему", - сказал я. В то время у нас была одна цель. И говорить о фотографии не имеет никакого смысла", - ответил корреспонденту Tengrinews.kz Адилбек Кабаев.