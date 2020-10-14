Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Дело о солнечных панелях - В присвоении 17,5 млн тенге обвиняют бывшего сотрудника управления сельского хозяйства Костанайской области
Дело о солнечных панелях - В присвоении 17,5 млн тенге обвиняют бывшего сотрудника управления сельского хозяйства Костанайской области
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 19
|Зарегистрированные пользователи: Taurus
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать