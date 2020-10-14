Re: Вторая волна? Что происходит с коронавирусом в Казахстане

Отправлено: - 10:57

местный санврач давно постановлений не издавал.

не знаешь куда можно ходить,куда нет.

пойдешь в ресторан к примеру в выходной,а тебя там хлопнут,

потому что нельзя.