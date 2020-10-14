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≡ Вторая волна? Что происходит с коронавирусом в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40105
Вторая волна? Что происходит с коронавирусом в Казахстане
Отправлено: 14.10.20 - 10:57
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Судя по приведенной в отчете таблице, Костанайская области по количеству заболевших пневмонией с признаками коронавирусной инфекцией занимает 4-е место в стране после ВКО, Нур-Султана и Алматы. Но эти данные - только по состоянию на 30 сентября.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9632
Re: Вторая волна? Что происходит с коронавирусом в Казахстане
Отправлено: 14.10.20 - 10:57
#1
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местный санврач давно постановлений не издавал.
не знаешь куда можно ходить,куда нет.
пойдешь в ресторан к примеру в выходной,а тебя там хлопнут,
потому что нельзя.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13238
Re: Вторая волна? Что происходит с коронавирусом в Казахстане
Отправлено: 14.10.20 - 11:47
#2
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Вроде как представители ВОЗ заявили что второй волны нет и карантин - это не меры - он очень сильно сказывается на экономике.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13238
Вторая волна? Что происходит с коронавирусом в Казахстане
Отправлено: 14.10.20 - 11:47
#3
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Повтор

[Исправлено: Victor Yang, 14.10.2020 - 12:08]
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