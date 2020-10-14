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≡ Как смыть коронавирус со смартфона, рассказала эксперт
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40105
Как смыть коронавирус со смартфона, рассказала эксперт
Отправлено: 14.10.20 - 09:42
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Пандемия приучила нас носить маски, часто мыть руки и обрабатывать их санитайзерами. Но этого мало. Следует дезинфицировать также смартфоны и другие устройства, которыми мы часто пользуемся.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
834
Re: Как смыть коронавирус со смартфона, рассказала эксперт
Отправлено: 14.10.20 - 09:42
#1
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после этой статьи : большие очереди в сервис-центры, с телефонами "утопленниками" !:lol: :lol: :lol:

ну а вообще:
Если помыть телефон по этому совету, а он (телефон) умрет. Кто будет возмещать убытки, Людмила?

на память приходят всеми известные истории из-за границы, про сушку кота в микроволоновке 8-)
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
600
Re: Как смыть коронавирус со смартфона, рассказала эксперт
Отправлено: 14.10.20 - 09:50
#2
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Людмиле Мурзиной бы носки лучше вязать, насоветует сейчас.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9783
Re: Как смыть коронавирус со смартфона, рассказала эксперт
Отправлено: 14.10.20 - 09:52
#3
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Если у вас имунитет ослабленый, вы хоть каждый день стирайте свой телефон, это вас не спасет. Я уже прошёл этот этап. Все ведь просто и понятно. Я купался в антисептике, маски носил,питался очень хорошо и разнообразно, не курю всю жизнь, пиво ваще не пью, алкоголь редко но метко. И все равно заболел. Все советы из инета это фуфло. Поможет только лекарство и вакцины.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9783
Как смыть коронавирус со смартфона, рассказала эксперт
Отправлено: 14.10.20 - 09:56
#4
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Недавно статью читал как умер Савелий Крамаров, всю жизнь вёл ЗОЖ, не пил, не курил, кушал идиально не че вредного, а умер от рака кишки в 60 лет.

[Исправлено: Vit, 14.10.2020 - 08:57]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1850
Re: Как смыть коронавирус со смартфона, рассказала эксперт
Отправлено: 14.10.20 - 11:15
#5
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