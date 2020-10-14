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≡ «Барыс» вышел с карантина и обыграл СКА. Но потом не смог заявить лидеров на игру с «Автомобилистом»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40105
«Барыс» вышел с карантина и обыграл СКА. Но потом не смог заявить лидеров на игру с «Автомобилистом»
Отправлено: 14.10.20 - 11:12
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Хоккейный клуб из Нур-Султана дождался окончания режима самоизоляции. Первым для казахстанской команды матчем после двухнедельного перерыва стала встреча с питерским СКА.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9632
Re: «Барыс» вышел с карантина и обыграл СКА. Но потом не смог...
Отправлено: 14.10.20 - 11:12
#1
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старая информация.
после это уже Барыс проиграл Северстали дома,
и выиграл У Салавата в гостях.
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