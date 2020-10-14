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«Барыс» вышел с карантина и обыграл СКА. Но потом не смог заявить лидеров на игру с «Автомобилистом»
«Барыс» вышел с карантина и обыграл СКА. Но потом не смог заявить лидеров на игру с «Автомобилистом»
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