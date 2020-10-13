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≡ Штрафовать за нарушение правил выпаса скота будут в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40105
Штрафовать за нарушение правил выпаса скота будут в Костанайской области
Отправлено: 13.10.20 - 21:29
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Такая норма предусмотрена новыми правилами содержания сельскохозяйственных животных, которые принял областной маслихат. Правила вступают в силу 16 октября 2020 года. С начала года полиция вернула ушедший скот 114 хозяевам.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8091
Re: Штрафовать за нарушение правил выпаса скота будут в...
Отправлено: 13.10.20 - 21:29
#1
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Цитата:
Теперь полиция имеет право привлекать к административной ответственности

Дракон, теперь понятно зачем две коровы? :lol:
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5766
Re: Штрафовать за нарушение правил выпаса скота будут в...
Отправлено: 13.10.20 - 21:32
#2
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А что полезные ископаемые кончились?
Что экономику штрафами поднимают.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1291
Штрафовать за нарушение правил выпаса скота будут в Костанайской области
Отправлено: 13.10.20 - 21:35
#3
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И возле Акимата нельзя коровам гулять с 16 октября сего года? Вы там предупредите)))
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1850
Re: Штрафовать за нарушение правил выпаса скота будут в...
Отправлено: 13.10.20 - 23:40
#4
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Нууу, эт они не подумавши... От коров в дорожном строительстве одна польза.

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1032
Re: Штрафовать за нарушение правил выпаса скота будут в...
Отправлено: 14.10.20 - 08:08
#5
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Цитата://будут помещаться в специальные карды, находящиеся в каждом сельском округе.//

Штрафовать надо и даже размер штрафа можно в разы увеличить, но что то я не видел что бы в КАЖДОМ округе были СПЕЦКАРДЫ (очередное вранье властей).
Сколько криков и матов будет: бродячий скот , их хозяева, в основном - недисциплинированные, скандальные.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4157
Re: Штрафовать за нарушение правил выпаса скота будут в...
Отправлено: 14.10.20 - 09:08
#6
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полезные ископаемые кончились
А где вы их видали, вроде есть они, но не наши, всё распродали, обрекли на нищету. Теперь ходят по всему миру с протянутой рукой, тут и там лярды занимают, гляди окажемся гостями у себя на родине, за детей и внуков страшно подумать что ждет
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
359
Re: Штрафовать за нарушение правил выпаса скота будут в...
Отправлено: 14.10.20 - 09:17
#7
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Цитата:
ACROS:
Сколько криков и матов будет

Ничего не будет. Как это исполнять ? Да и статья эта давняя, но сдвигов нет
Профайл
к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
89
Re: Штрафовать за нарушение правил выпаса скота будут в...
Отправлено: 14.10.20 - 10:30
#8
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обязать владельцев скотины ставить клеймо или тавро, и в случае ДПТ или иных проишествий, спрашивать с владельца по полной
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