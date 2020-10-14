Re: Как смыть коронавирус со смартфона, рассказала эксперт

Отправлено: - 09:52

Если у вас имунитет ослабленый, вы хоть каждый день стирайте свой телефон, это вас не спасет. Я уже прошёл этот этап. Все ведь просто и понятно. Я купался в антисептике, маски носил,питался очень хорошо и разнообразно, не курю всю жизнь, пиво ваще не пью, алкоголь редко но метко. И все равно заболел. Все советы из инета это фуфло. Поможет только лекарство и вакцины.