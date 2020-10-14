Отправлено: - 09:38

сайлау курманов:

Только месяц как отучились и сразу каникулы,

"Осенние каникулы для школьников составляют 10 дней и продлятся с 5 по 14 НОЯБРЯ

Цитата:Вы не внимательно читаете:Цитата:более 2-х месяцев. Хотя ранее утвердили со 2-го по 8-ое. Зачем поменяли и еще больше сократили вторую четверть, непонятно.