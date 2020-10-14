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≡ Осенние каникулы для школьников продлили в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40105
Осенние каникулы для школьников продлили в Казахстане
Отправлено: 14.10.20 - 09:17
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Первая учебная четверть для школьников была продлена на одну неделю, а вторая четверть сократится на несколько дней за счет переноса и продления каникул. В прошлые годы осенние каникулы обычно длились календарную неделю.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4157
Re: Осенние каникулы для школьников продлили в Казахстане
Отправлено: 14.10.20 - 09:17
#1
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Только месяц как отучились и сразу каникулы, видимо в декабре опять каникулы
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9632
Осенние каникулы для школьников продлили в Казахстане
Отправлено: 14.10.20 - 09:22
#2
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учеба ли это вообще.
в принципе.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6988
Re: Осенние каникулы для школьников продлили в Казахстане
Отправлено: 14.10.20 - 09:38
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
Только месяц как отучились и сразу каникулы,

Вы не внимательно читаете:
Цитата:
"Осенние каникулы для школьников составляют 10 дней и продлятся с 5 по 14 НОЯБРЯ

более 2-х месяцев. Хотя ранее утвердили со 2-го по 8-ое. Зачем поменяли и еще больше сократили вторую четверть, непонятно.
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