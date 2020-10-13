Отправлено: - 00:18

elektron:

А данные то уже в электронном виде, даже так просто уже доступны.

Хотел оформить согласие, но выдает техническую ошибку. Я, конечно, надеюсь в начале следующего года гражданство получить другое, но вот мало ли что.Цитата:Ну какие данные? Только то что я согласен? Но я же понятия не имею - подойдут мои органы для пересадки или нет.Ну вот допустим, ситуация. Богатый реципиент ищет донора, идёт к черному трансплантологу. Что делает черный трансплантолог? Ищет по знакомым врачам - кого из больных убить? Сколько таких знакомых врачей у него? Ну допустим, есть такой врач, нашел донора (с разрешением), убил. Далее - изъятие органов, но это всё протоколируется и отправляется в какой-либо единый центр, где есть очередь реципиентов. И по этой очереди орган и выдадут. И не факт что заплатившему.Ситуация другая. Богатый реципиент идёт в этот единый центр "договориться". Но единый центр связан со всеми больницам страны - и что во все больницы страны будут рассылать уведомление - "Срочно нужно сердце, найдите там кого-нибудь и мы вам денег дополнительно дадим!"? И из тысяч врачей никто никуда не обратится?Если захотят и смогут изъять орган незаконно - это и так сделают, независимо от вашего согласия или нет.