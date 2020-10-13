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≡ Как казахстанцам оформить согласие или отказ от посмертного донорства
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40099
Как казахстанцам оформить согласие или отказ от посмертного донорства
Отправлено: 13.10.20 - 15:39
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По информации пресс-службы АО "Национальные информационные технологии", теперь казахстанцам доступна онлайн-функция по предоставлению согласия или отказа на пожертвование тканей или органов для трансплантации.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5766
Как казахстанцам оформить согласие или отказ от посмертного донорства
Отправлено: 13.10.20 - 23:53
#15
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Цитата:
Victor Yang:
уждающийся может быть на другом конце страны.

да это не проблема доставить органы. А данные то уже в электронном виде, даже так просто уже доступны. Тоже НГ как то писала.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5766
Как казахстанцам оформить согласие или отказ от посмертного донорства
Отправлено: 13.10.20 - 23:56
#16
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Цитата:
Victor Yang:
А уж если и делаются - им пофиг будет на согласие или отказ. При отказе достаточно будет договориться с сотрудником морга,

Вот это и остаётся гарантией твоей жизни. Самая лучшая гарантия моей жизни, это т, что у меня нет страховки. :lol: С моргами ещё договариваться нужно, да и будет ли "материал" нужным и действенным. А на операционном столе, само то... 8-)
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13236
Как казахстанцам оформить согласие или отказ от посмертного донорства
Отправлено: 14.10.20 - 00:18
#17
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Хотел оформить согласие, но выдает техническую ошибку. Я, конечно, надеюсь в начале следующего года гражданство получить другое, но вот мало ли что.
Цитата:
elektron:
А данные то уже в электронном виде, даже так просто уже доступны.

Ну какие данные? Только то что я согласен? Но я же понятия не имею - подойдут мои органы для пересадки или нет.
Ну вот допустим, ситуация. Богатый реципиент ищет донора, идёт к черному трансплантологу. Что делает черный трансплантолог? Ищет по знакомым врачам - кого из больных убить? Сколько таких знакомых врачей у него? Ну допустим, есть такой врач, нашел донора (с разрешением), убил. Далее - изъятие органов, но это всё протоколируется и отправляется в какой-либо единый центр, где есть очередь реципиентов. И по этой очереди орган и выдадут. И не факт что заплатившему.
Ситуация другая. Богатый реципиент идёт в этот единый центр "договориться". Но единый центр связан со всеми больницам страны - и что во все больницы страны будут рассылать уведомление - "Срочно нужно сердце, найдите там кого-нибудь и мы вам денег дополнительно дадим!"? И из тысяч врачей никто никуда не обратится?
Если захотят и смогут изъять орган незаконно - это и так сделают, независимо от вашего согласия или нет.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5766
Как казахстанцам оформить согласие или отказ от посмертного донорства
Отправлено: 14.10.20 - 00:23
#18
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Цитата:
Victor Yang:
это и так сделают, независимо от вашего согласия или нет.

ну и к чему тогда такие законы? если всё это и так возможно?
Профайл
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13236
Как казахстанцам оформить согласие или отказ от посмертного донорства
Отправлено: 14.10.20 - 00:32
#19
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Цитата:
elektron:
ну и к чему тогда такие законы? если всё это и так возможно?

К тому чтобы за этим государство следило, а не чёрные трансплантологи.

Я подписал согласие, но выдало ошибку. Хотел второй раз подать, выдало такой баннер:
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