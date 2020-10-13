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Как казахстанцам оформить согласие или отказ от посмертного донорства
Как казахстанцам оформить согласие или отказ от посмертного донорства
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40099
Как казахстанцам оформить согласие или отказ от посмертного донорства
Отправлено: 13.10.20 - 15:39
По информации пресс-службы АО "Национальные информационные технологии", теперь казахстанцам доступна онлайн-функция по предоставлению согласия или отказа на пожертвование тканей или органов для трансплантации.
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Как казахстанцам оформить согласие или отказ от посмертного донорства
Отправлено: 13.10.20 - 15:39
Граждане, переживающие за свой ливер после смерти - у вас есть шанс, чтобы он сгнил в земле и ни в коем случае не помог нуждающимся. А то вдруг естественные процессы жизни и смерти нарушатся.
[Исправлено: Victor Yang, 13.10.2020 - 15:46]
[Исправлено: Victor Yang, 13.10.2020 - 15:49]
[Исправлено: Victor Yang, 13.10.2020 - 15:46]
[Исправлено: Victor Yang, 13.10.2020 - 15:49]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5402
Re: Как казахстанцам оформить согласие или отказ от посмертного...
Отправлено: 13.10.20 - 16:47
Цитата-/Наибольший резонанс в обществе вызвали нормы об обязательной вакцинации детей и посмертном донорстве./
Потомучто люди глупые (что доказано рейтингом! Топ-3 по глупости) вот и вызывают у них резонанс вещи вполне обыденные
Потомучто люди глупые (что доказано рейтингом! Топ-3 по глупости) вот и вызывают у них резонанс вещи вполне обыденные
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(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.20
- Сообщений:
- 7
Re: Как казахстанцам оформить согласие или отказ от посмертного...
Отправлено: 13.10.20 - 18:17
Это что,я просто так даю согласие на трансплантацию своих органов? Да вы заплатите мне нормально при жизни, чтобы я мог умереть здоровым.
Тогда и поговорим.
Тогда и поговорим.
Re: Как казахстанцам оформить согласие или отказ от посмертного...
Отправлено: 13.10.20 - 19:36
Цитата:
Не шанс, а право выбора.
Цитата:
Непонятно. Только об изъятии органов речь? Или родственники вправе решать и об НЕ изъятии, в случае отсутствия заявления на eGov.kz?
у вас есть шанс,
Не шанс, а право выбора.
Цитата:
В случаях, если человек не успел оставить согласие или отказ, то такое решение об изъятии органов могут принять супруг или супруга, в случае их отсутствия, один из близких родственников.
Непонятно. Только об изъятии органов речь? Или родственники вправе решать и об НЕ изъятии, в случае отсутствия заявления на eGov.kz?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5766
Как казахстанцам оформить согласие или отказ от посмертного донорства
Отправлено: 13.10.20 - 20:00
Цитата:
Как бы этот шанс не стал причиной смерти.
Victor Yang:
- у вас есть шанс,
- у вас есть шанс,
Как бы этот шанс не стал причиной смерти.
Как казахстанцам оформить согласие или отказ от посмертного донорства
Отправлено: 13.10.20 - 20:04
Цитата:
Точно подмечено. С медиками вообще судиться бесполезно. Скажут-так и было)
Как бы этот шанс не стал причиной смерти
Точно подмечено. С медиками вообще судиться бесполезно. Скажут-так и было)
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 14.11.07
- Сообщений:
- 2052
Как казахстанцам оформить согласие или отказ от посмертного донорства
Отправлено: 13.10.20 - 20:09
Совершенно верно! Не дождался кто-то донорского "ливера", как ты выразился - не пережил это, умер. Значит не сложилось. Это и есть естественный процесс жизни и смерти.
Как казахстанцам оформить согласие или отказ от посмертного донорства
Отправлено: 13.10.20 - 20:11
Цитата:
Если кому-то нужны будут органы больного человека - он на разрешение в егов смотреть не будет. Вернее, если разрешение БЫЛО - будут проверять на возможность трансплантации и обязательно будет причина почему нельзя. А если его не было - там наличие органов проверять никто не будет. Достаточно с работниками морга договориться.
Против "чёрной" трансплантологии никакие отказы не помогут.
С этой точки зрения - при согласии есть шанс что вы поможете действительно нуждающимся, а при отказе таких шансов вообще нет.
[Исправлено: Victor Yang, 13.10.2020 - 20:18]
elektron:
Как бы этот шанс не стал причиной смерти.
Как бы этот шанс не стал причиной смерти.
Если кому-то нужны будут органы больного человека - он на разрешение в егов смотреть не будет. Вернее, если разрешение БЫЛО - будут проверять на возможность трансплантации и обязательно будет причина почему нельзя. А если его не было - там наличие органов проверять никто не будет. Достаточно с работниками морга договориться.
Против "чёрной" трансплантологии никакие отказы не помогут.
С этой точки зрения - при согласии есть шанс что вы поможете действительно нуждающимся, а при отказе таких шансов вообще нет.
[Исправлено: Victor Yang, 13.10.2020 - 20:18]
Re: Как казахстанцам оформить согласие или отказ от посмертного...
Отправлено: 13.10.20 - 23:18
Цитата:
Может, больницы отменить? На всё воля Божья!
3DO:
Значит не сложилось. Это и есть естественный процесс жизни и смерти.
Значит не сложилось. Это и есть естественный процесс жизни и смерти.
Может, больницы отменить? На всё воля Божья!
Как казахстанцам оформить согласие или отказ от посмертного донорства
Отправлено: 13.10.20 - 23:35
Цитата:
На период пандемии - никак нельзя отменять. Поездка вокруг Москвы с иконой не особо помогла. Хотя, кто знает, могло ведь и хуже быть...
Victor Yang:
Может, больницы отменить? На всё воля Божья!
Может, больницы отменить? На всё воля Божья!
На период пандемии - никак нельзя отменять. Поездка вокруг Москвы с иконой не особо помогла. Хотя, кто знает, могло ведь и хуже быть...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5766
Как казахстанцам оформить согласие или отказ от посмертного донорства
Отправлено: 13.10.20 - 23:39
Да лежишь так молодой и здоровый (это я не о себе конечно) сложный случай. А тут бац, о смотри его данные подходят под нашего "нуждающегося". М всё, считай труп, точно не долечат ведь, особенно если никого нет.
[Исправлено: elektron, 13.10.2020 - 18:40]
[Исправлено: elektron, 13.10.2020 - 18:40]
Как казахстанцам оформить согласие или отказ от посмертного донорства
Отправлено: 13.10.20 - 23:48
Цитата:
Ага, они типа такие проверяют - бац, согласия не давал. Грустные такие садятся ждать следующего?) Сомневаюсь) вон, у тех , кто без родственников - хаты отжимают как нефиг делать)
elektron:
Ага, они типа такие проверяют - бац, согласия не давал. Грустные такие садятся ждать следующего?) Сомневаюсь) вон, у тех , кто без родственников - хаты отжимают как нефиг делать)
Как казахстанцам оформить согласие или отказ от посмертного донорства
Отправлено: 13.10.20 - 23:49
Цитата:
Нуждающийся может быть на другом конце страны. Где в это время случится авария или другой несчастный случай - неизвестно. Это нужно всех главных врачей всех больниц предупредить. Такие дела с таким огромным количеством свидетелей не делаются. А уж если и делаются - им пофиг будет на согласие или отказ. При отказе достаточно будет договориться с сотрудником морга, чтобы тот не заметил отсутствия органа, а вот при согласии - тут всё сложнее. Нужно будет доказать что нужный орган у данного донора якобы не подходит для пересадки. Да и вообще - сначала нужно взять у донора какие-то анализы конкретных органов, чтобы быть уверенным что они подойдут для пересадки. А убивать зря - на это вряд ли кто пойдёт.
elektron:
А тут бац, о смотри его данные подходят под нашего "нуждающегося"
А тут бац, о смотри его данные подходят под нашего "нуждающегося"
Нуждающийся может быть на другом конце страны. Где в это время случится авария или другой несчастный случай - неизвестно. Это нужно всех главных врачей всех больниц предупредить. Такие дела с таким огромным количеством свидетелей не делаются. А уж если и делаются - им пофиг будет на согласие или отказ. При отказе достаточно будет договориться с сотрудником морга, чтобы тот не заметил отсутствия органа, а вот при согласии - тут всё сложнее. Нужно будет доказать что нужный орган у данного донора якобы не подходит для пересадки. Да и вообще - сначала нужно взять у донора какие-то анализы конкретных органов, чтобы быть уверенным что они подойдут для пересадки. А убивать зря - на это вряд ли кто пойдёт.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5766
Как казахстанцам оформить согласие или отказ от посмертного донорства
Отправлено: 13.10.20 - 23:51
Цитата:
А тут органы, я про тоже. Группа крови на рукаве, твой порядковый номер, на рукаве, пожелай мне удачи...
maxsaf:
хаты отжимают как нефиг делать)
хаты отжимают как нефиг делать)
А тут органы, я про тоже. Группа крови на рукаве, твой порядковый номер, на рукаве, пожелай мне удачи...
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