Отправлено: - 19:36

у вас есть шанс,

В случаях, если человек не успел оставить согласие или отказ, то такое решение об изъятии органов могут принять супруг или супруга, в случае их отсутствия, один из близких родственников.

Цитата:Не шанс, а право выбора.Цитата:Непонятно. Только об изъятии органов речь? Или родственники вправе решать и об НЕ изъятии, в случае отсутствия заявления на eGov.kz?