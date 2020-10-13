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≡ Штрафовать за нарушение правил выпаса скота будут в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40099
Штрафовать за нарушение правил выпаса скота будут в Костанайской области
Отправлено: 13.10.20 - 21:29
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Такая норма предусмотрена новыми правилами содержания сельскохозяйственных животных, которые принял областной маслихат. Правила вступают в силу 16 октября 2020 года. С начала года полиция вернула ушедший скот 114 хозяевам.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8091
Re: Штрафовать за нарушение правил выпаса скота будут в...
Отправлено: 13.10.20 - 21:29
#1
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Цитата:
Теперь полиция имеет право привлекать к административной ответственности

Дракон, теперь понятно зачем две коровы? :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5766
Re: Штрафовать за нарушение правил выпаса скота будут в...
Отправлено: 13.10.20 - 21:32
#2
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А что полезные ископаемые кончились?
Что экономику штрафами поднимают.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1291
Штрафовать за нарушение правил выпаса скота будут в Костанайской области
Отправлено: 13.10.20 - 21:35
#3
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И возле Акимата нельзя коровам гулять с 16 октября сего года? Вы там предупредите)))
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1849
Re: Штрафовать за нарушение правил выпаса скота будут в...
Отправлено: 13.10.20 - 23:40
#4
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Нууу, эт они не подумавши... От коров в дорожном строительстве одна польза.

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