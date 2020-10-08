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≡ Подъемник, который не поднимает - Как жительница Костаная, не дождавшись помощи от власти, пыталась сделать себе доступную среду
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40099
Подъемник, который не поднимает - Как жительница Костаная, не дождавшись помощи от власти, пыталась сделать себе доступную среду
Отправлено: 08.10.20 - 16:28
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Татьяна МАКСИМЕНКО живет на первом этаже 5-этажного дома. Передвигается только на коляске. Чтобы выезжать на улицу, женщина решила заказать подъемник. Потратила 660 тысяч тенге, но все равно вынуждена сидеть дома - механизм не работает.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
547
Подъемник, который не поднимает - Как жительница Костаная, не дождавшись помощи от власти, пыталась сделать себе доступную среду
Отправлено: 08.10.20 - 16:28
#1
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ИнваТакси не оказывает услуги инвалидам 2 группы. Хотя если у человека заболевание опорно-двигательного характера, например, заболевание суставов (искривление ног и рук, хождение с бадиком или на костылях), то он не имеет право на инватакси. Такие вот правила у них. Ладно маме уже не нужно, не вернуть ее, но другим бы оно пригодилось

[Исправлено: arman_kst, 08.10.2020 - 16:30]
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t
§ tmkst
(Пользователи)
Регистрация:
09.10.20
Сообщений:
1
Re: Подъемник, который не поднимает - Как жительница Костаная,...
Отправлено: 12.10.20 - 15:02
#2
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Здравствуйте, я подняла проблему доступности для людей с ограниченными возможностями, потому что мы не справляемся с ней сами. В обязанности коллектива "Инватакси" не входит приехать, вывезти нас на прогулку и потом опять приехать, чтобы занести домой. В перечень услуг индивидуальных помощников по сопровождению, прогулки не входят. Почему для того, чтобы иметь свободный доступ в жилом помещении (Закон о социальной защите инвалидов ст.225) люди с ограниченными возможностями, передвигающиеся на коляках дожны покупать квартиру в новом доме? Будет ли подъёник работать? Сколько у нас пишут и показывают, что установлены пандусы и подъёмнники, а пользоваться нельзя. Местные органы власти имеют право контролировать исправность подъёмников в учереждениях, а как нам добираться до учереждений, чтобы пользоваться этими устройствами, если мы из дома выйти не можем? Почему когда мы за свой счёт должны устанавдивать подъёмники от безисходности, то они являются нашей собственностью? Это же не магазины и мы не предприниматели. Татьяна Максименко.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5761
Re: Подъемник, который не поднимает - Как жительница Костаная,...
Отправлено: 13.10.20 - 22:59
#3
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В течении минимум 2 лет гарантийное обслуживание. Если в течение этого срока, устройство не привели в соответствие норм и в рабочее состояние. Требуйте возврата денег. И пусть чешут с этой системой во свояси.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5761
Re: Подъемник, который не поднимает - Как жительница Костаная,...
Отправлено: 13.10.20 - 23:09
#4
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//Вадим Цай пояснил, что фирма принадлежала его отцу. - Я ей помогаю по доброте душевной, оплатил доставку со своего кармана, - сказал он. - Как освобожусь, скину ей на WhatsApp ее очередь. Вообще, по закону я не являюсь юридическим лицом, никто ничего мне не сможет предъявить, потому что в связи с кончиной человека все его долги, работы, которые делала его фирма, все это приостанавливается. Никаких судов сейчас быть не может. Она должна это понимать. Если я говорю, то я сделаю, ей нужно только подождать.//

А это наглая ложь. Соболезнования конечно. Но даже если ты отказался от наследства (только в этом случае ни долги и не доходы тебя не касаются), но перенял фирму (что в принципе исключает возможность отказа от наследства), фирма несёт всё равно ответственность.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5761
Подъемник, который не поднимает - Как жительница Костаная, не дождавшись помощи от власти, пыталась сделать себе доступную среду
Отправлено: 13.10.20 - 23:12
#5
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//Никаких судов сейчас быть не может.//
Если не сделают и не приведут в действие, то только суд и никак иначе, с хорошим адвокатом. Блеять можно много и долго.

[Исправлено: elektron, 13.10.2020 - 18:12]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5761
Подъемник, который не поднимает - Как жительница Костаная, не дождавшись помощи от власти, пыталась сделать себе доступную среду
Отправлено: 13.10.20 - 23:15
#6
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Можно так же обратиться в общество защиты прав потребителей.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8089
Подъемник, который не поднимает - Как жительница Костаная, не дождавшись помощи от власти, пыталась сделать себе доступную среду
Отправлено: 13.10.20 - 23:16
#7
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Цитата:
elektron:
Можно так же обратиться в общество защиты прав потребителей.

Это только в Рудном вроде, про костанайский я даже не слыхал))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5761
Подъемник, который не поднимает - Как жительница Костаная, не дождавшись помощи от власти, пыталась сделать себе доступную среду
Отправлено: 13.10.20 - 23:19
#8
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Цитата:
maxsaf:
Это только в Рудном вроде, про костанайский я даже не слыхал))

Ну так пусть и в Костанае и Алма-Ате услышат про Рудненский. Он же казахстанский.

[Исправлено: elektron, 13.10.2020 - 18:20]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5761
Подъемник, который не поднимает - Как жительница Костаная, не дождавшись помощи от власти, пыталась сделать себе доступную среду
Отправлено: 13.10.20 - 23:24
#9
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А так в принципе, такие центры должны существовать при поддержки государства, на правовой основе.
Подразумевается конечно - правовое государство. ;-)
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