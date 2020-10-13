Прогноз на 5 дней
пасмурно+4°C
  • 771 мм рт.ст.
  • 60% влажность
  • ЮЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как казахстанцам оформить согласие или отказ от посмертного донорства
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40099
Как казахстанцам оформить согласие или отказ от посмертного донорства
Отправлено: 13.10.20 - 15:39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По информации пресс-службы АО "Национальные информационные технологии", теперь казахстанцам доступна онлайн-функция по предоставлению согласия или отказа на пожертвование тканей или органов для трансплантации.
Читать новость

Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13233
Как казахстанцам оформить согласие или отказ от посмертного донорства
Отправлено: 13.10.20 - 15:39
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Граждане, переживающие за свой ливер после смерти - у вас есть шанс, чтобы он сгнил в земле и ни в коем случае не помог нуждающимся. А то вдруг естественные процессы жизни и смерти нарушатся.

[Исправлено: Victor Yang, 13.10.2020 - 15:46]

[Исправлено: Victor Yang, 13.10.2020 - 15:49]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5402
Re: Как казахстанцам оформить согласие или отказ от посмертного...
Отправлено: 13.10.20 - 16:47
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Наибольший резонанс в обществе вызвали нормы об обязательной вакцинации детей и посмертном донорстве./



Потомучто люди глупые (что доказано рейтингом! Топ-3 по глупости) вот и вызывают у них резонанс вещи вполне обыденные
Профайл
I
§ Imago
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.20
Сообщений:
7
Re: Как казахстанцам оформить согласие или отказ от посмертного...
Отправлено: 13.10.20 - 18:17
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это что,я просто так даю согласие на трансплантацию своих органов? Да вы заплатите мне нормально при жизни, чтобы я мог умереть здоровым.
Тогда и поговорим.
Профайл
Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1291
Re: Как казахстанцам оформить согласие или отказ от посмертного...
Отправлено: 13.10.20 - 19:36
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
у вас есть шанс,

Не шанс, а право выбора.

Цитата:
В случаях, если человек не успел оставить согласие или отказ, то такое решение об изъятии органов могут принять супруг или супруга, в случае их отсутствия, один из близких родственников.

Непонятно. Только об изъятии органов речь? Или родственники вправе решать и об НЕ изъятии, в случае отсутствия заявления на eGov.kz?
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5761
Как казахстанцам оформить согласие или отказ от посмертного донорства
Отправлено: 13.10.20 - 20:00
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
- у вас есть шанс,

Как бы этот шанс не стал причиной смерти. :-o
Профайл
Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1291
Как казахстанцам оформить согласие или отказ от посмертного донорства
Отправлено: 13.10.20 - 20:04
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Как бы этот шанс не стал причиной смерти


Точно подмечено. С медиками вообще судиться бесполезно. Скажут-так и было)
Профайл
3DO
§ 3DO
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2052
Как казахстанцам оформить согласие или отказ от посмертного донорства
Отправлено: 13.10.20 - 20:09
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совершенно верно! Не дождался кто-то донорского "ливера", как ты выразился - не пережил это, умер. Значит не сложилось. Это и есть естественный процесс жизни и смерти.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13233
Как казахстанцам оформить согласие или отказ от посмертного донорства
Отправлено: 13.10.20 - 20:11
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Как бы этот шанс не стал причиной смерти.

Если кому-то нужны будут органы больного человека - он на разрешение в егов смотреть не будет. Вернее, если разрешение БЫЛО - будут проверять на возможность трансплантации и обязательно будет причина почему нельзя. А если его не было - там наличие органов проверять никто не будет. Достаточно с работниками морга договориться.
Против "чёрной" трансплантологии никакие отказы не помогут.
С этой точки зрения - при согласии есть шанс что вы поможете действительно нуждающимся, а при отказе таких шансов вообще нет.

[Исправлено: Victor Yang, 13.10.2020 - 20:18]
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13233
Re: Как казахстанцам оформить согласие или отказ от посмертного...
Отправлено: 13.10.20 - 23:18
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
3DO:
Значит не сложилось. Это и есть естественный процесс жизни и смерти.

Может, больницы отменить? На всё воля Божья!
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8089
Как казахстанцам оформить согласие или отказ от посмертного донорства
Отправлено: 13.10.20 - 23:35
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Может, больницы отменить? На всё воля Божья!

На период пандемии - никак нельзя отменять. Поездка вокруг Москвы с иконой не особо помогла. Хотя, кто знает, могло ведь и хуже быть...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
- 48 Queries | 60 Files Loaded: 571.94 Ko | Raw HTML: 91.78 Ko -