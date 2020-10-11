Прогноз на 5 дней
пасмурно+15°C
  • 771 мм рт.ст.
  • 30% влажность
  • З, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
 
 
Страница 10 из 11«1...891011»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40098
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 09:56
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно казахстанские СМИ сообщили, что тележурналист Анна Данченко предложила урезать зарплаты на 30% тем, кто не знает казахский язык. Если даже такое и случится, это повлечет негативные последствия.
Читать новость

drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20235
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 18:10
#135
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
И китайский выучим) не беспокойтесь)

А чё, он скоро, китайский, госязыком - станет?... :lol: :oops:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8068
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 18:10
#136
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну и у нас можно ввести как вы считаете?)

Так и вводите, кто запрещает?) Четко и внятно - какой уровень владения русским, какой уровень владения казахским. Вы же оба будете требовать при приеме на работу в гос? Иначе как обеспечить злополучное "наравне" которое в законе прописано?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5402
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 18:10
#137
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цатата-/Салеметсиз бе. Кант барма? Еки жуз грамм. Рахмет))Все, я сдал экзамен/



Ой молодец а теперь скажи,подсрижку хочу модельную с оконтовкой по бокам,челку набок,виски прямые и сзади чучуть убрать))
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5402
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 18:12
#138
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Так и вводите, кто запрещает?)/



Да вот ждём одобрения канадцев!)



Цитата-/чё, он скоро, китайский, госязыком - станет?./


Не,из принципа межнационального общения сделаем) как у вас турецкий)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8068
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 18:12
#139
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Закона нет,принцип есть

Погодите, Казахстан это правовое государство, в котором главенствует закон, или как?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8068
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 18:13
#140
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да вот ждём одобрения канадцев!)

Считайте, что получили, алга))
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5402
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 18:15
#141
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Погодите, Казахстан это правовое государство, в котором главенствует закон, или как/



Так при обращении в госорган все будет в рамках закона а в бытовом плане всё как надо из принципа)



Цитата-/Считайте, что получили, алга))/



Ну спасибо,главное родственникам своим передайте что в Казахстане живут чтоб не обижались потом)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8068
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 18:21
#142
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
какое это имеет отношение?)

Просто пытаюсь понять, каким образом казахам навязали русский, да так, что некоторые казахи до сих пор на нем говорят, и обратно на казахский переходить отказываются))
Когда казах от другого казаха требует знание казахского - ни о каком межнациональном общении тут речи быть не может, а значит должно быть на казахском, имхо. Сразу в наручники таких, и силком на курсы тащите)) Я слова против не скажу))

[Исправлено: maxsaf, 13.10.2020 - 18:33]
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20235
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 18:21
#143
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
родственникам своим передайте что в Казахстане живут чтоб не обижались потом)

Они уже тоже - знают,что китайский надо - учить... :lol: ;-)
Слышали - Даригу Нурсултановну... :lol: :oops:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8068
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 18:22
#144
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну спасибо,главное родственникам своим передайте что в Казахстане живут чтоб не обижались потом)

Я их предупрежу, чтоб на работу в гос учреждения не ломились))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8068
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 18:30
#145
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
В бытовом плане всё как надо из принципа)

В законе четко сказано:
Каждый гражданин Республики Казахстан имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения

И еще

В Республике Казахстан не допускается ущемление прав граждан по языковому признаку.

Так что аккуратнее с принципами)

[Исправлено: maxsaf, 13.10.2020 - 18:32]
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20235
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 18:46
#146
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
общения сделаем) как у вас турецкий)

Нет, у нас не только - Турецкий.
Ещё Арабский, Сирийскиё и ряд-других... :lol: :oops: ;-)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5402
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 18:54
#147
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Просто пытаюсь понять, каким образом казахам навязали русский, да так, что некоторые казахи до сих пор на нем говорят, и обратно на казахский переходить отказываются))/


Не отказываются просто учить лень, ниче прижмёт научатся)



Цитата-/Республике Казахстан не допускается ущемление прав граждан по языковому признаку./


Так никто никого не ущимляет вы что?) Просто каждый будет свободно пользоваться родным языком) пусть другие подстраиваются если что-то будет необходимо)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8068
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 19:03
#148
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Не отказываются просто учить лень

Ну вы пользуясь удобным случаем, опубликуйте тут список бесплатных курсов казахского языка в Костанае, с адресами, мож кто и надумает)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8068
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 19:04
#149
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
пусть другие подстраиваются если что-то будет необходимо)

Поддерживаю, кому будет необходимо - подстроится)
Профайл
Страница 10 из 11«1...891011»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 35
Зарегистрированные пользователи: alex_60

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
- 41 Queries | 60 Files Loaded: 571.94 Ko | Raw HTML: 106.97 Ko -