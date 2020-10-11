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Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
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Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 11.10.20 - 09:56
Недавно казахстанские СМИ сообщили, что тележурналист Анна Данченко предложила урезать зарплаты на 30% тем, кто не знает казахский язык. Если даже такое и случится, это повлечет негативные последствия.
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Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 18:10
Цитата:
А чё, он скоро, китайский, госязыком - станет?...
abaika95:
И китайский выучим) не беспокойтесь)
И китайский выучим) не беспокойтесь)
А чё, он скоро, китайский, госязыком - станет?...
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 18:10
Цитата:
Так и вводите, кто запрещает?) Четко и внятно - какой уровень владения русским, какой уровень владения казахским. Вы же оба будете требовать при приеме на работу в гос? Иначе как обеспечить злополучное "наравне" которое в законе прописано?
abaika95:
Ну и у нас можно ввести как вы считаете?)
Ну и у нас можно ввести как вы считаете?)
Так и вводите, кто запрещает?) Четко и внятно - какой уровень владения русским, какой уровень владения казахским. Вы же оба будете требовать при приеме на работу в гос? Иначе как обеспечить злополучное "наравне" которое в законе прописано?
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 18:10
Цатата-/Салеметсиз бе. Кант барма? Еки жуз грамм. Рахмет))Все, я сдал экзамен/
Ой молодец а теперь скажи,подсрижку хочу модельную с оконтовкой по бокам,челку набок,виски прямые и сзади чучуть убрать))
Ой молодец а теперь скажи,подсрижку хочу модельную с оконтовкой по бокам,челку набок,виски прямые и сзади чучуть убрать))
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 18:12
Цитата-/Так и вводите, кто запрещает?)/
Да вот ждём одобрения канадцев!)
Цитата-/чё, он скоро, китайский, госязыком - станет?./
Не,из принципа межнационального общения сделаем) как у вас турецкий)
Да вот ждём одобрения канадцев!)
Цитата-/чё, он скоро, китайский, госязыком - станет?./
Не,из принципа межнационального общения сделаем) как у вас турецкий)
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 18:12
Цитата:
Погодите, Казахстан это правовое государство, в котором главенствует закон, или как?
abaika95:
Закона нет,принцип есть
Закона нет,принцип есть
Погодите, Казахстан это правовое государство, в котором главенствует закон, или как?
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 18:13
Цитата:
Считайте, что получили, алга))
abaika95:
Да вот ждём одобрения канадцев!)
Да вот ждём одобрения канадцев!)
Считайте, что получили, алга))
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 18:15
Цитата-/Погодите, Казахстан это правовое государство, в котором главенствует закон, или как/
Так при обращении в госорган все будет в рамках закона а в бытовом плане всё как надо из принципа)
Цитата-/Считайте, что получили, алга))/
Ну спасибо,главное родственникам своим передайте что в Казахстане живут чтоб не обижались потом)
Так при обращении в госорган все будет в рамках закона а в бытовом плане всё как надо из принципа)
Цитата-/Считайте, что получили, алга))/
Ну спасибо,главное родственникам своим передайте что в Казахстане живут чтоб не обижались потом)
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 18:21
Цитата:
Просто пытаюсь понять, каким образом казахам навязали русский, да так, что некоторые казахи до сих пор на нем говорят, и обратно на казахский переходить отказываются))
Когда казах от другого казаха требует знание казахского - ни о каком межнациональном общении тут речи быть не может, а значит должно быть на казахском, имхо. Сразу в наручники таких, и силком на курсы тащите)) Я слова против не скажу))
[Исправлено: maxsaf, 13.10.2020 - 18:33]
abaika95:
какое это имеет отношение?)
какое это имеет отношение?)
Просто пытаюсь понять, каким образом казахам навязали русский, да так, что некоторые казахи до сих пор на нем говорят, и обратно на казахский переходить отказываются))
Когда казах от другого казаха требует знание казахского - ни о каком межнациональном общении тут речи быть не может, а значит должно быть на казахском, имхо. Сразу в наручники таких, и силком на курсы тащите)) Я слова против не скажу))
[Исправлено: maxsaf, 13.10.2020 - 18:33]
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 18:21
Цитата:
Они уже тоже - знают,что китайский надо - учить...
Слышали - Даригу Нурсултановну...
abaika95:
родственникам своим передайте что в Казахстане живут чтоб не обижались потом)
родственникам своим передайте что в Казахстане живут чтоб не обижались потом)
Они уже тоже - знают,что китайский надо - учить...
Слышали - Даригу Нурсултановну...
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 18:22
Цитата:
Я их предупрежу, чтоб на работу в гос учреждения не ломились))
abaika95:
Ну спасибо,главное родственникам своим передайте что в Казахстане живут чтоб не обижались потом)
Ну спасибо,главное родственникам своим передайте что в Казахстане живут чтоб не обижались потом)
Я их предупрежу, чтоб на работу в гос учреждения не ломились))
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 18:30
Цитата:
В законе четко сказано:
Каждый гражданин Республики Казахстан имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения
И еще
В Республике Казахстан не допускается ущемление прав граждан по языковому признаку.
Так что аккуратнее с принципами)
[Исправлено: maxsaf, 13.10.2020 - 18:32]
abaika95:
В бытовом плане всё как надо из принципа)
В бытовом плане всё как надо из принципа)
В законе четко сказано:
Каждый гражданин Республики Казахстан имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения
И еще
В Республике Казахстан не допускается ущемление прав граждан по языковому признаку.
Так что аккуратнее с принципами)
[Исправлено: maxsaf, 13.10.2020 - 18:32]
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 18:46
Цитата:
Нет, у нас не только - Турецкий.
Ещё Арабский, Сирийскиё и ряд-других...
abaika95:
общения сделаем) как у вас турецкий)
общения сделаем) как у вас турецкий)
Нет, у нас не только - Турецкий.
Ещё Арабский, Сирийскиё и ряд-других...
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 18:54
Цитата-/Просто пытаюсь понять, каким образом казахам навязали русский, да так, что некоторые казахи до сих пор на нем говорят, и обратно на казахский переходить отказываются))/
Не отказываются просто учить лень, ниче прижмёт научатся)
Цитата-/Республике Казахстан не допускается ущемление прав граждан по языковому признаку./
Так никто никого не ущимляет вы что?) Просто каждый будет свободно пользоваться родным языком) пусть другие подстраиваются если что-то будет необходимо)
Не отказываются просто учить лень, ниче прижмёт научатся)
Цитата-/Республике Казахстан не допускается ущемление прав граждан по языковому признаку./
Так никто никого не ущимляет вы что?) Просто каждый будет свободно пользоваться родным языком) пусть другие подстраиваются если что-то будет необходимо)
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 19:03
Цитата:
Ну вы пользуясь удобным случаем, опубликуйте тут список бесплатных курсов казахского языка в Костанае, с адресами, мож кто и надумает)
abaika95:
Не отказываются просто учить лень
Не отказываются просто учить лень
Ну вы пользуясь удобным случаем, опубликуйте тут список бесплатных курсов казахского языка в Костанае, с адресами, мож кто и надумает)
Николай ВОРОНИН: Язык не терпит насилия
Отправлено: 13.10.20 - 19:04
Цитата:
Поддерживаю, кому будет необходимо - подстроится)
abaika95:
пусть другие подстраиваются если что-то будет необходимо)
пусть другие подстраиваются если что-то будет необходимо)
Поддерживаю, кому будет необходимо - подстроится)
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