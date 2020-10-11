Отправлено: - 18:10

abaika95:

Ну и у нас можно ввести как вы считаете?)

Цитата:Так и вводите, кто запрещает?) Четко и внятно - какой уровень владения русским, какой уровень владения казахским. Вы же оба будете требовать при приеме на работу в гос? Иначе как обеспечить злополучное "наравне" которое в законе прописано?