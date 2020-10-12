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НГ:

За соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в Костанайской области в рамках карантинных мер наблюдает 91 мониторинговая группа.



Цитата:Мало того, что этих бездельников приходится кормить всем миром, так они еще и экономику подрывают. Ну какого беса мониторить что-то, если реально ничего не делается для борьбы с этим вирусом? Может на всех кустах уже развесили бесплатные маски? Может всех уже тестируют бесплатно и раздают лекарство? Может улицы стали поливать, чтобы пыли меньше стало, которая переносит вирусы?Тупое соблюдение формальностей, которые не столько помогают в борьбе с короной, сколько вредят. Перчатки уже давно признаны ВОЗ ненужным компонентом борьбы. Маски эти, которые по месяцу носят, не стирая, по принципу лишь-бы было. Потом удивляются, а чего это у нас так много больных с легкими? Постоянное запугивание населения штрафами тоже вряд ли идет на пользу. Жить в состоянии вечного стресса даже самый здоровый организм не в силах. Во время эпидемий от страха всегда умирало больше народу, чем от самой болезни.Экономика еле дышит, доллар растет как на дрожжах, а эти "здесь запикано слово" ходят и убивают последние остатки экономической жизнедеятельности. Это как во время войны (а с вирусом идет именно она) отбирать оружие у обороняющихся в пользу врага. Во времена ИВС эти мобильные группы в количестве 91 уже валили бы лес в наурзумском заповеднике, помогая нархозу поставками древесины на экспорт. Но в нашем городе эти диверсионные бригады почему-то радостно сообщают, сколько подрывных мероприятий было проведено, какой материальный ущерб был нанесен выживающим в эпидемии. Фантасмагория какая-то, чесслово!