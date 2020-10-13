Re: Насколько выросли цены на продукты, рассказал глава Нацбанка

Отправлено: - 10:51

сейчас бы констатировать что цены повысились ВСЕГО на какие-то 10,8 процента. ХА. ХА. ХА. позорники.



а как понять что инфляция на уровне 7 а рост цен на уровне 11ти?

какой бред они несут. и главное для кого..