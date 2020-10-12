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"Джон Сноу" нарушил карантин в Костанае
"Джон Сноу" нарушил карантин в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40096
"Джон Сноу" нарушил карантин в Костанае
Отправлено: 12.10.20 - 18:55
По сообщению пресс-службы департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области, правила карантина нарушили кальянные "Облака" и "Baker Street", а также караоке-бар "Jon Snow".
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Re: "Джон Сноу" нарушил карантин в Костанае
Отправлено: 12.10.20 - 18:55
Где бы посмотреть список заведений которых притянули на штраф, хочется знать есть ли там коттеджи в которых каждые выходные проводят торжества приезжие единокровники, ведь так называют нынче оралманов
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 49
Re: "Джон Сноу" нарушил карантин в Костанае
Отправлено: 12.10.20 - 19:00
Наше государство хочет на бешеных штрафах в рай въехать,не подовиться бы!!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 27.04.18
- Сообщений:
- 195
Re: "Джон Сноу" нарушил карантин в Костанае
Отправлено: 12.10.20 - 19:56
Зима близко
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20229
"Джон Сноу" нарушил карантин в Костанае
Отправлено: 12.10.20 - 20:20
Цитата:
Зима, морозная, будет?...
Артем Марусич:
Зима близко
Зима близко
Зима, морозная, будет?...
Re: "Джон Сноу" нарушил карантин в Костанае
Отправлено: 12.10.20 - 23:04
Цитата:
Не для всех, а выборочно ))
drakon:
Зима, морозная, будет?...
Зима, морозная, будет?...
Не для всех, а выборочно ))
Re: "Джон Сноу" нарушил карантин в Костанае
Отправлено: 12.10.20 - 23:06
Цитата:
Они проводят торжества и обратно уезжают? ))
Местные такими делами не занимаются?)
сайлау курманов:
есть ли там коттеджи в которых каждые выходные проводят торжества приезжие единокровники
есть ли там коттеджи в которых каждые выходные проводят торжества приезжие единокровники
Они проводят торжества и обратно уезжают? ))
Местные такими делами не занимаются?)
Re: "Джон Сноу" нарушил карантин в Костанае
Отправлено: 13.10.20 - 08:07
Мне абсолютно пофиг эти гулянки, но больно часто стал собираться там народ, видимо с благословения участковых не обошлось. Але, антикор, вы где?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1803
Re: "Джон Сноу" нарушил карантин в Костанае
Отправлено: 13.10.20 - 08:25
каратели вновь активизировались...
(Пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.18
- Сообщений:
- 598
Re: "Джон Сноу" нарушил карантин в Костанае
Отправлено: 13.10.20 - 09:24
Цитата:
Кроме того, в Мендыкаринском районе в двух магазинах продавцы работали без масок и перчаток.вот это конечно вопиющий случай, а вот ели нос торчит как у всех и уезде или на бороде натянута - то это не считается.. политика маразматиков делает свое дело
Re: "Джон Сноу" нарушил карантин в Костанае
Отправлено: 13.10.20 - 10:46
Цитата:
Мало того, что этих бездельников приходится кормить всем миром, так они еще и экономику подрывают. Ну какого беса мониторить что-то, если реально ничего не делается для борьбы с этим вирусом? Может на всех кустах уже развесили бесплатные маски? Может всех уже тестируют бесплатно и раздают лекарство? Может улицы стали поливать, чтобы пыли меньше стало, которая переносит вирусы?
Тупое соблюдение формальностей, которые не столько помогают в борьбе с короной, сколько вредят. Перчатки уже давно признаны ВОЗ ненужным компонентом борьбы. Маски эти, которые по месяцу носят, не стирая, по принципу лишь-бы было. Потом удивляются, а чего это у нас так много больных с легкими? Постоянное запугивание населения штрафами тоже вряд ли идет на пользу. Жить в состоянии вечного стресса даже самый здоровый организм не в силах. Во время эпидемий от страха всегда умирало больше народу, чем от самой болезни.
Экономика еле дышит, доллар растет как на дрожжах, а эти "здесь запикано слово" ходят и убивают последние остатки экономической жизнедеятельности. Это как во время войны (а с вирусом идет именно она) отбирать оружие у обороняющихся в пользу врага. Во времена ИВС эти мобильные группы в количестве 91 уже валили бы лес в наурзумском заповеднике, помогая нархозу поставками древесины на экспорт. Но в нашем городе эти диверсионные бригады почему-то радостно сообщают, сколько подрывных мероприятий было проведено, какой материальный ущерб был нанесен выживающим в эпидемии. Фантасмагория какая-то, чесслово!
НГ:
За соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в Костанайской области в рамках карантинных мер наблюдает 91 мониторинговая группа.
За соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в Костанайской области в рамках карантинных мер наблюдает 91 мониторинговая группа.
Мало того, что этих бездельников приходится кормить всем миром, так они еще и экономику подрывают. Ну какого беса мониторить что-то, если реально ничего не делается для борьбы с этим вирусом? Может на всех кустах уже развесили бесплатные маски? Может всех уже тестируют бесплатно и раздают лекарство? Может улицы стали поливать, чтобы пыли меньше стало, которая переносит вирусы?
Тупое соблюдение формальностей, которые не столько помогают в борьбе с короной, сколько вредят. Перчатки уже давно признаны ВОЗ ненужным компонентом борьбы. Маски эти, которые по месяцу носят, не стирая, по принципу лишь-бы было. Потом удивляются, а чего это у нас так много больных с легкими? Постоянное запугивание населения штрафами тоже вряд ли идет на пользу. Жить в состоянии вечного стресса даже самый здоровый организм не в силах. Во время эпидемий от страха всегда умирало больше народу, чем от самой болезни.
Экономика еле дышит, доллар растет как на дрожжах, а эти "здесь запикано слово" ходят и убивают последние остатки экономической жизнедеятельности. Это как во время войны (а с вирусом идет именно она) отбирать оружие у обороняющихся в пользу врага. Во времена ИВС эти мобильные группы в количестве 91 уже валили бы лес в наурзумском заповеднике, помогая нархозу поставками древесины на экспорт. Но в нашем городе эти диверсионные бригады почему-то радостно сообщают, сколько подрывных мероприятий было проведено, какой материальный ущерб был нанесен выживающим в эпидемии. Фантасмагория какая-то, чесслово!
Re: "Джон Сноу" нарушил карантин в Костанае
Отправлено: 13.10.20 - 11:12
Цитата-/Во времена ИВС эти мобильные группы в количестве 91 уже валили бы лес в наурзумском заповеднике, помогая нархозу поставками древесины на экспорт./
Как-то вы странно понимаете дейтельность ИВС только в одну сторону,думаю дело было бы по другому, как раз во времена Сталина вас бы сослали кислородные балонны разгружать за вашу провокаторскую и потстректельскую дейтельность а мониторинговые группы усилили сотрудниками НКВД которые на месте бы решили вопросы и штрафом там наверно не отделались бы)
Цитата-/Фантасмагория какая-то, чесслово!/
Действительно эмо-коммунист выввернул всё как ему бы хотелось) вприницпе как всегда)
Цитата -/Может улицы стали поливать, чтобы пыли меньше стало, которая переносит вирусы?/
Вроде как пришли к выводу что это бесполезно а вы все в 1986 году живёте?)
Как-то вы странно понимаете дейтельность ИВС только в одну сторону,думаю дело было бы по другому, как раз во времена Сталина вас бы сослали кислородные балонны разгружать за вашу провокаторскую и потстректельскую дейтельность а мониторинговые группы усилили сотрудниками НКВД которые на месте бы решили вопросы и штрафом там наверно не отделались бы)
Цитата-/Фантасмагория какая-то, чесслово!/
Действительно эмо-коммунист выввернул всё как ему бы хотелось) вприницпе как всегда)
Цитата -/Может улицы стали поливать, чтобы пыли меньше стало, которая переносит вирусы?/
Вроде как пришли к выводу что это бесполезно а вы все в 1986 году живёте?)
Re: "Джон Сноу" нарушил карантин в Костанае
Отправлено: 13.10.20 - 12:02
Цитата:
Вы для начала научитесь отличать имитацию бурной деятельности от усилий по достижению реальных результатов, тогда сможете хотя-бы понимать, о чем идет речь. И не надо так нервничать, половину слов неправильно пишете, глаза ломаются. Или хозяева цены на комментарии снизили, не можете восстановить прежний уровень заработка?
abaika95:
Как-то вы странно понимаете дейтельность ИВС только в одну сторону,думаю дело было бы по другому, как раз во времена Сталина вас бы сослали кислородные балонны разгружать за вашу провокаторскую и потстректельскую дейтельность а мониторинговые группы усилили сотрудниками НКВД которые на месте бы решили вопросы и штрафом там наверно не отделались бы)
Как-то вы странно понимаете дейтельность ИВС только в одну сторону,думаю дело было бы по другому, как раз во времена Сталина вас бы сослали кислородные балонны разгружать за вашу провокаторскую и потстректельскую дейтельность а мониторинговые группы усилили сотрудниками НКВД которые на месте бы решили вопросы и штрафом там наверно не отделались бы)
Вы для начала научитесь отличать имитацию бурной деятельности от усилий по достижению реальных результатов, тогда сможете хотя-бы понимать, о чем идет речь. И не надо так нервничать, половину слов неправильно пишете, глаза ломаются. Или хозяева цены на комментарии снизили, не можете восстановить прежний уровень заработка?
"Джон Сноу" нарушил карантин в Костанае
Отправлено: 13.10.20 - 12:21
Цитата-/Вы для начала научитесь отличать имитацию бурной деятельности от усилий по достижению реальных результатов/
Ну я и говорю при результативном ИВС вы бы вместо бла-бла вполне результативно балонны бы разгружали) но вы не хотите этого сейчас ведь так?)
Цитата-/И не надо так нервничать, половину слов неправильно пишете, глаза ломаются. Или хозяева цены на комментарии снизили, не можете восстановить прежний уровень заработка?/
Глаза уже ломаются и не вижу маленькие Буковки вам отвечать) а цена нет не изменилась,пока я вас не вылечу не уйду)
Ну я и говорю при результативном ИВС вы бы вместо бла-бла вполне результативно балонны бы разгружали) но вы не хотите этого сейчас ведь так?)
Цитата-/И не надо так нервничать, половину слов неправильно пишете, глаза ломаются. Или хозяева цены на комментарии снизили, не можете восстановить прежний уровень заработка?/
Глаза уже ломаются и не вижу маленькие Буковки вам отвечать) а цена нет не изменилась,пока я вас не вылечу не уйду)
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