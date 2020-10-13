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≡ Насколько выросли цены на продукты, рассказал глава Нацбанка
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40096
Насколько выросли цены на продукты, рассказал глава Нацбанка
Отправлено: 13.10.20 - 10:51
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Ерболат Досаев сообщил, что рост цен на продукты замедлился в августе, а на непродовольственные товары остался на прежнем уровне. И отметил, что инфляционные ожидания у народа вообще-то снижаются.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
598
Re: Насколько выросли цены на продукты, рассказал глава Нацбанка
Отправлено: 13.10.20 - 10:51
#1
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сейчас бы констатировать что цены повысились ВСЕГО на какие-то 10,8 процента. ХА. ХА. ХА. позорники.

а как понять что инфляция на уровне 7 а рост цен на уровне 11ти?
какой бред они несут. и главное для кого..
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20229
Насколько выросли цены на продукты, рассказал глава Нацбанка
Отправлено: 13.10.20 - 11:20
#2
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Цитата:
директор пляжа:
а как понять что инфляция на уровне 7 а рост цен на уровне 11ти?

17 октября - посмотрим. Сколько
стоят - Яйцы, для народа... :lol: ;-)
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Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2722
Re: Насколько выросли цены на продукты, рассказал глава Нацбанка
Отправлено: 13.10.20 - 12:11
#3
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рост цен на сахар 25% озвучить не хотят ли?
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
598
Re: Насколько выросли цены на продукты, рассказал глава Нацбанка
Отправлено: 13.10.20 - 12:18
#4
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Цитата:
Медный:
рост цен на сахар 25% озвучить не хотят ли?

так написали же 7% только вот для кого и для чего. другой вопрос)
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