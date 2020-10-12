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≡ "Заразилась не от пациента" - семье умершей от пневмонии санитарки все-таки выплатят пособие от государства
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40096
"Заразилась не от пациента" - семье умершей от пневмонии санитарки все-таки выплатят пособие от государства
Отправлено: 12.10.20 - 20:44
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В ближайшие дни семьи шестерых медработников получат социальную выплату по поводу их смерти, причем вне зависимости от места заражения. Среди них - семья санитарки Тамары Макаровой, которую ранее власти не считали пострадавшей от пандемии.
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
779
Re: "Заразилась не от пациента" - семье умершей от...
Отправлено: 12.10.20 - 20:44
#1
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Непонятно, для чего нужна целая "армия" чиновников, если все вопросы за них вынужден решать Президент?
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11277
Re: "Заразилась не от пациента" - семье умершей от...
Отправлено: 13.10.20 - 00:22
#2
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Цитата:
KOS77:
Непонятно, для чего нужна целая "армия" чиновников, если все вопросы за них вынужден решать Президент?

Как это зачем? А щёки надувать? :lol:
Профайл
директор пляжа
§ директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
598
Re: "Заразилась не от пациента" - семье умершей от...
Отправлено: 13.10.20 - 10:48
#3
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Цитата:
На момент заболевания Макаровой в провизорном отделении районной больницы пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию не было


видимо он считает что это происходит по щелчку пальца..

Цитата:
Это означает, что заражение медработника должно быть только от пациента, которому оказывали медпомощь.


а если она проходила в коридоре боьницы и мимо нее ктото чихнуд это не ТОТ случай?

люди действительно потеряли смысл слова СОВЕСТЬ и смысл слова СТЫД раз позволяют себе подобные комментарии во всеуслышание..
кроме неприличных слов ничего на ум не приходит.. вся система, все кадры ..

2 дочки осталось. хоть президент услышал, а если бы мужчина в газету не обратился?
.....
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