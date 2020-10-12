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На момент заболевания Макаровой в провизорном отделении районной больницы пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию не было

Это означает, что заражение медработника должно быть только от пациента, которому оказывали медпомощь.

Цитата:видимо он считает что это происходит по щелчку пальца..Цитата:а если она проходила в коридоре боьницы и мимо нее ктото чихнуд это не ТОТ случай?люди действительно потеряли смысл слова СОВЕСТЬ и смысл слова СТЫД раз позволяют себе подобные комментарии во всеуслышание..кроме неприличных слов ничего на ум не приходит.. вся система, все кадры ..2 дочки осталось. хоть президент услышал, а если бы мужчина в газету не обратился?.....