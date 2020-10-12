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≡ "Проблема с нерентабельностью" - 7 вагонов сжиженного газа привезли в Костанай, но дефицит топлива остается
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40092
"Проблема с нерентабельностью" - 7 вагонов сжиженного газа привезли в Костанай, но дефицит топлива остается
Отправлено: 12.10.20 - 12:40
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Приблизительно это 235 тонн, а всего по квоте в октябре на Костанайскую область выделят 1 365 тонн. Для удовлетворения потребностей населения региона необходимо около 4 000 тонн сжиженного газа в месяц.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
594
Re: "Проблема с нерентабельностью" - 7 вагонов...
Отправлено: 12.10.20 - 12:40
#1
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Цитата:
мы не можем приобретать его по 75 тенге, а продавать по 65.


Цитата:
перебои с поставками могут быть связаны с ремонтом железной дороги

- могут быть связаны. а могут быть и не связаны.
Частник че тут сказать. то маржа у них отрицательная то дорогу ремонтирут, переобувается находу. Если бы он покупал по 75, на кой черт ему в этом бизнесе сидеть и ждать, уже бы плакались чтоб предельную цену поднять, хотя видимо еще не время...
аппетиты у всех растут.
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р
§ рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
9
Re: "Проблема с нерентабельностью" - 7 вагонов...
Отправлено: 12.10.20 - 12:43
#2
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"Как отметил Аллаберген Уразамбетов, перебои с поставками могут быть связаны с ремонтом железной дороги, в ближайшее время такой ремонт проведут с 15 по 19 октября."
Уж кто кто а самый главный газовик- директор ТОО должен знать наверняка причины перебоев. И не оперировать фразой "могут быть". Его комментарий должен быть конкретным и четким, чтобы не возникали сопутствующие вопросы у населения. Ремонт только ожидается 15 октября. Сегодня 12 октября, а газа нет уже с неделю. Что то не стыкуется, видимо не в этом причина. Скорее всего помурыжат еще с неделю, а потом скинут газ в реализацию, но по новой цене. А мы будем рады и этому.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
49
Re: "Проблема с нерентабельностью" - 7 вагонов...
Отправлено: 12.10.20 - 15:57
#3
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Рекламируют и проталкивают ,чтобы как можно больше переходило авто на газ! А после такого дефицита сто раз подумаешь а нужны ли мне эти заморочки.
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Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3029
"Проблема с нерентабельностью" - 7 вагонов сжиженного газа привезли в Костанай, но дефицит топлива остается
Отправлено: 12.10.20 - 16:44
#4
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Цитата:
Охотник:
А после такого дефицита сто раз подумаешь а нужны ли мне эти заморочки.

так бензин никто не отменял же. ЭТо если нет безина - это горе. А нет газа это так временная трудность и повышенная нагрузка на кошелек. А если по делу, думаю в ближайшие года ГАЗ не сильно дешевле бензина будет. Т.е. примерно 160 бензин, 80-90 ГАЗ.
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М
§ Местный
(Пользователи)
Регистрация:
29.04.10
Сообщений:
23
Re: "Проблема с нерентабельностью" - 7 вагонов...
Отправлено: 12.10.20 - 17:07
#5
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я думаю, что директор тоо бсг лукавит. Оптовая цена газа за 1 тонну 28000 тенге, средняя плотность сжиженного газа 0.500 примерно. давайте посчитаем, с одной тонны директор получает 2000 литров, которые продает по 65 тенге. 28000 / 2000 литров получается 14 тенге за литр. 2000 * 65 получаем 130000 тенге. маржа с одной тонны 100 тыс тенге. Видимо под шумок ремонта на заводе создали исскуственый дефицит доя того, что бы как всегда поднять потом цену. аппетит просто у директора подрос, печально. :-(
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20226
"Проблема с нерентабельностью" - 7 вагонов сжиженного газа привезли в Костанай, но дефицит топлива остается
Отправлено: 12.10.20 - 18:46
#6
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Цитата:
Местный:
аппетит просто у директора подрос,

А людям, нужно еду - варить... :-o
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