Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Виноваты костанайцы!» - на критику в адрес надземного перехода за 168 млн тенге ответили в отделе ЖКХ
«Виноваты костанайцы!» - на критику в адрес надземного перехода за 168 млн тенге ответили в отделе ЖКХ
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40092
«Виноваты костанайцы!» - на критику в адрес надземного перехода за 168 млн тенге ответили в отделе ЖКХ
Отправлено: 12.10.20 - 13:49
Руководитель отдела ЖКХ Наурзбай МУСИН проинспектировал состояние перехода по пр. Назарбаева. По мнению чиновника, костанайцы сами не берегут свои жизни и переходят дорогу в неположенном месте. А лифты в переходе повредили вандалы.
Читать новость
Читать новость
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9625
«Виноваты костанайцы!» - на критику в адрес надземного перехода за 168 млн тенге ответили в отделе ЖКХ
Отправлено: 12.10.20 - 13:49
надо было подземный делать, если уж есть необходимость.
а этот подарить Астане.
игрушку для показа приезжающим из ..
построили.
а теперь все жители города вандалы.
У Мусина то карьера какая, он с сантехника начинал,
в жкх то понимает что-то?
вроде по цифровизации он..
[Исправлено: alex_60, 12.10.2020 - 13:51]
а этот подарить Астане.
игрушку для показа приезжающим из ..
построили.
а теперь все жители города вандалы.
У Мусина то карьера какая, он с сантехника начинал,
в жкх то понимает что-то?
вроде по цифровизации он..
[Исправлено: alex_60, 12.10.2020 - 13:51]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 6987
Re: «Виноваты костанайцы!» - на критику в адрес надземного...
Отправлено: 12.10.20 - 14:12
Цитата:
Не знало ЖКХ горя....освоило бабло на переходе и заработало геморрой...
но позже произошло короткое замыкание и он встал.... оторвали кнопку грузоподъёмника...повредили ограду, ведущую к переходу...верхний этаж заливала вода....несоответствие нормативов высоты порогов
Не знало ЖКХ горя....освоило бабло на переходе и заработало геморрой...
Re: «Виноваты костанайцы!» - на критику в адрес надземного...
Отправлено: 12.10.20 - 14:39
Цитата:
сам то освоитель сидит. Ну по крайней мере один из них. А нынешнему тока приходится оправдываться.
yudjin:
Не знало ЖКХ горя....освоило бабло на переходе и заработало геморрой...
Не знало ЖКХ горя....освоило бабло на переходе и заработало геморрой...
сам то освоитель сидит. Ну по крайней мере один из них. А нынешнему тока приходится оправдываться.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5379
Re: «Виноваты костанайцы!» - на критику в адрес надземного...
Отправлено: 12.10.20 - 14:43
Цитата-/Когда лифт, точнее - грузоподъёмник, запускали, он прошёл испытания, но позже произошло короткое замыкание и он встал, - сообщил журналистам Мусин. – Мы его привели в соответствие, обслуживающая организация ТОО «Арон-2019» занимается обслуживанием лифтов. После последнего инцидента выяснилось, что жители нашего города оторвали кнопку грузоподъёмника, поэтому он встал/
А кто-нибудь видел кроме вандалов которые его сломали,работающий лифт? Что-то вроде по мере поступления информации он сразу запустился без работающих лифтов,потом тишина, тишина с ремонтом и вот его уже сломали,а СМИ почему не позвали когда лифты первый раз починили? Такие вещи ведь надо показывать) сейчас опять простой,потом запустят втихую его и опять сломают а население в неведение будет думать что он как не работал так и не работает
Цитата-/Перенести остановки ближе к переходу в отделе ЖКХ считают нерентабельным, называют этот процесс сложным, да и обойдётся он городскому бюджету в 5-7 млн. тенге/
Для удобства жителей никаких денег не жалко,темболее такие суммы не серьезны,раз начали надо делать до конца удобно для всех)
Цитата-/надо было подземный делать, если уж есть/
Там если в надземном вода скапливается то в подземном точно будут съёмки фильма Титаник 2)
Цитата-/Не знало ЖКХ горя....освоило бабло на переходе и заработало геморрой.../
ЖКХ всегда знает горе,где стройка там и ошибок больше и недочёты и геморр и население все срочно урбанисты,пару раз как ты Варламова посмотрели в ютюбе и лучше всех знают где надо забор ставить и тропинку прокладывать)
Переходы строить это тебе не в грядке цветочки высаживать!
А кто-нибудь видел кроме вандалов которые его сломали,работающий лифт? Что-то вроде по мере поступления информации он сразу запустился без работающих лифтов,потом тишина, тишина с ремонтом и вот его уже сломали,а СМИ почему не позвали когда лифты первый раз починили? Такие вещи ведь надо показывать) сейчас опять простой,потом запустят втихую его и опять сломают а население в неведение будет думать что он как не работал так и не работает
Цитата-/Перенести остановки ближе к переходу в отделе ЖКХ считают нерентабельным, называют этот процесс сложным, да и обойдётся он городскому бюджету в 5-7 млн. тенге/
Для удобства жителей никаких денег не жалко,темболее такие суммы не серьезны,раз начали надо делать до конца удобно для всех)
Цитата-/надо было подземный делать, если уж есть/
Там если в надземном вода скапливается то в подземном точно будут съёмки фильма Титаник 2)
Цитата-/Не знало ЖКХ горя....освоило бабло на переходе и заработало геморрой.../
ЖКХ всегда знает горе,где стройка там и ошибок больше и недочёты и геморр и население все срочно урбанисты,пару раз как ты Варламова посмотрели в ютюбе и лучше всех знают где надо забор ставить и тропинку прокладывать)
Переходы строить это тебе не в грядке цветочки высаживать!
Re: «Виноваты костанайцы!» - на критику в адрес надземного...
Отправлено: 12.10.20 - 16:55
Цитата:
abaika95: где стройка там и ошибок больше и недочёты и геморрне согласен. Просто в таких стройках приоритет не жители и страна, а лишь свои личные карманы. А построить нормальный пешеходный переход через обычную дорогу, не сложнее чем дом или коттедж. Если в него в это сооружение влили всю сумму, которую выделили, думаю и крыша бы не текла и лифт бы ходил без удержания кнопки. И остановку бы поставили поближе. А тут просто все на столько тупо, что даже о простых вещах не подумали. Хотя мост что в КЖБИ поставили для кого, для насекомых наверно, выглядит в разы глупее. Это как в поле светофор или дорожная разметка на грунте
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать