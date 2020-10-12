Отправлено: - 16:55

abaika95: где стройка там и ошибок больше и недочёты и геморр

Цитата:не согласен. Просто в таких стройках приоритет не жители и страна, а лишь свои личные карманы. А построить нормальный пешеходный переход через обычную дорогу, не сложнее чем дом или коттедж. Если в него в это сооружение влили всю сумму, которую выделили, думаю и крыша бы не текла и лифт бы ходил без удержания кнопки. И остановку бы поставили поближе. А тут просто все на столько тупо, что даже о простых вещах не подумали. Хотя мост что в КЖБИ поставили для кого, для насекомых наверно, выглядит в разы глупее. Это как в поле светофор или дорожная разметка на грунте