Отправлено: - 12:40

мы не можем приобретать его по 75 тенге, а продавать по 65.

перебои с поставками могут быть связаны с ремонтом железной дороги

Цитата:Цитата:- могут быть связаны. а могут быть и не связаны.Частник че тут сказать. то маржа у них отрицательная то дорогу ремонтирут, переобувается находу. Если бы он покупал по 75, на кой черт ему в этом бизнесе сидеть и ждать, уже бы плакались чтоб предельную цену поднять, хотя видимо еще не время...аппетиты у всех растут.