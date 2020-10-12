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"Проблема с нерентабельностью" - 7 вагонов сжиженного газа привезли в Костанай, но дефицит топлива остается
"Проблема с нерентабельностью" - 7 вагонов сжиженного газа привезли в Костанай, но дефицит топлива остается
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