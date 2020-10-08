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≡ Подъемник, который не поднимает - Как жительница Костаная, не дождавшись помощи от власти, пыталась сделать себе доступную среду
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40091
Подъемник, который не поднимает - Как жительница Костаная, не дождавшись помощи от власти, пыталась сделать себе доступную среду
Отправлено: 08.10.20 - 16:28
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Татьяна МАКСИМЕНКО живет на первом этаже 5-этажного дома. Передвигается только на коляске. Чтобы выезжать на улицу, женщина решила заказать подъемник. Потратила 660 тысяч тенге, но все равно вынуждена сидеть дома - механизм не работает.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
547
Подъемник, который не поднимает - Как жительница Костаная, не дождавшись помощи от власти, пыталась сделать себе доступную среду
Отправлено: 08.10.20 - 16:28
#1
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ИнваТакси не оказывает услуги инвалидам 2 группы. Хотя если у человека заболевание опорно-двигательного характера, например, заболевание суставов (искривление ног и рук, хождение с бадиком или на костылях), то он не имеет право на инватакси. Такие вот правила у них. Ладно маме уже не нужно, не вернуть ее, но другим бы оно пригодилось

[Исправлено: arman_kst, 08.10.2020 - 16:30]
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t
§ tmkst
(Пользователи)
Регистрация:
09.10.20
Сообщений:
1
Re: Подъемник, который не поднимает - Как жительница Костаная,...
Отправлено: 12.10.20 - 15:02
#2
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Здравствуйте, я подняла проблему доступности для людей с ограниченными возможностями, потому что мы не справляемся с ней сами. В обязанности коллектива "Инватакси" не входит приехать, вывезти нас на прогулку и потом опять приехать, чтобы занести домой. В перечень услуг индивидуальных помощников по сопровождению, прогулки не входят. Почему для того, чтобы иметь свободный доступ в жилом помещении (Закон о социальной защите инвалидов ст.225) люди с ограниченными возможностями, передвигающиеся на коляках дожны покупать квартиру в новом доме? Будет ли подъёник работать? Сколько у нас пишут и показывают, что установлены пандусы и подъёмнники, а пользоваться нельзя. Местные органы власти имеют право контролировать исправность подъёмников в учереждениях, а как нам добираться до учереждений, чтобы пользоваться этими устройствами, если мы из дома выйти не можем? Почему когда мы за свой счёт должны устанавдивать подъёмники от безисходности, то они являются нашей собственностью? Это же не магазины и мы не предприниматели. Татьяна Максименко.
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