Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)

Отправлено: - 12:08

12 октября 1810 года прошел первый Октоберфест.

В честь свадьбы Людвига I Баварского было устроено масштабное пиршество,

на которое пригласили всех жителей Мюнхена.

Это и положило начало легендарному празднику Октоберфест.

они тогда не знали , что 12 октября 2020 года

он будет выглядеть так . и люди будут другие.

пост 4623 в деревне.

и к тому же он будет отменен в эту дату.