Re: Статистику заболеваемости пневмонией в Костанайской области...

Отправлено: - 14:12

Вообще статистика по короновирусу вызывает огромные вопросы. Такое ощущение, что занижают и сильно. Конкретный пример-с мужем заболели ОРВИ. У мужа вечером температура 38, у меня сухой кашель сильный приступами. Утррм звоню в поликлинику. Мне отвечают, чио ни в коем случае на прием не приходите. Пришлем врача. Врач пришла, послушала, дала рекомендации. Прошло три дня. У мужа пропало обоняние. У меня все так же сильныц сухой кашель. Звоню в поликлинику. Мне ответили, что ничего страшного и обоняние восстановится. За все время, что болели нам ни разу поликлиника не предложила сдать тест на ковид. Более того я перезвонила доктору и говорю, что связалась с платным терапевтом и она назначила анализы. Я сдам платно. Доктор поликлиники гоаорит, ну раз сами хотите сдать приходите явыпишу направление. В итоге сдала платно в Смолина и за свой счет сделала ет легких. Тьфу тьфу кт чистое. Но сильное сгущение крови. Надо кардиомагнил пить. Вот и вмя статистика.и я подозреваю, что тесты почти не делают. И народ лечится сам дома.