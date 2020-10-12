Re: «Виноваты костанайцы!» - на критику в адрес надземного...

Отправлено: - 14:43

Цитата-/Когда лифт, точнее - грузоподъёмник, запускали, он прошёл испытания, но позже произошло короткое замыкание и он встал, - сообщил журналистам Мусин. – Мы его привели в соответствие, обслуживающая организация ТОО «Арон-2019» занимается обслуживанием лифтов. После последнего инцидента выяснилось, что жители нашего города оторвали кнопку грузоподъёмника, поэтому он встал/









А кто-нибудь видел кроме вандалов которые его сломали,работающий лифт? Что-то вроде по мере поступления информации он сразу запустился без работающих лифтов,потом тишина, тишина с ремонтом и вот его уже сломали,а СМИ почему не позвали когда лифты первый раз починили? Такие вещи ведь надо показывать) сейчас опять простой,потом запустят втихую его и опять сломают а население в неведение будет думать что он как не работал так и не работает













Цитата-/Перенести остановки ближе к переходу в отделе ЖКХ считают нерентабельным, называют этот процесс сложным, да и обойдётся он городскому бюджету в 5-7 млн. тенге/







Для удобства жителей никаких денег не жалко,темболее такие суммы не серьезны,раз начали надо делать до конца удобно для всех)















Цитата-/надо было подземный делать, если уж есть/





Там если в надземном вода скапливается то в подземном точно будут съёмки фильма Титаник 2)











Цитата-/Не знало ЖКХ горя....освоило бабло на переходе и заработало геморрой.../





ЖКХ всегда знает горе,где стройка там и ошибок больше и недочёты и геморр и население все срочно урбанисты,пару раз как ты Варламова посмотрели в ютюбе и лучше всех знают где надо забор ставить и тропинку прокладывать)



Переходы строить это тебе не в грядке цветочки высаживать!