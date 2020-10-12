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≡ «Виноваты костанайцы!» - на критику в адрес надземного перехода за 168 млн тенге ответили в отделе ЖКХ
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40091
«Виноваты костанайцы!» - на критику в адрес надземного перехода за 168 млн тенге ответили в отделе ЖКХ
Отправлено: 12.10.20 - 13:49
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Руководитель отдела ЖКХ Наурзбай МУСИН проинспектировал состояние перехода по пр. Назарбаева. По мнению чиновника, костанайцы сами не берегут свои жизни и переходят дорогу в неположенном месте. А лифты в переходе повредили вандалы.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9625
«Виноваты костанайцы!» - на критику в адрес надземного перехода за 168 млн тенге ответили в отделе ЖКХ
Отправлено: 12.10.20 - 13:49
#1
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надо было подземный делать, если уж есть необходимость.
а этот подарить Астане.
игрушку для показа приезжающим из ..
построили.
а теперь все жители города вандалы.
У Мусина то карьера какая, он с сантехника начинал,
в жкх то понимает что-то?
вроде по цифровизации он..

[Исправлено: alex_60, 12.10.2020 - 13:51]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6987
Re: «Виноваты костанайцы!» - на критику в адрес надземного...
Отправлено: 12.10.20 - 14:12
#2
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Цитата:
но позже произошло короткое замыкание и он встал.... оторвали кнопку грузоподъёмника...повредили ограду, ведущую к переходу...верхний этаж заливала вода....несоответствие нормативов высоты порогов

Не знало ЖКХ горя....освоило бабло на переходе и заработало геморрой...
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Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3027
Re: «Виноваты костанайцы!» - на критику в адрес надземного...
Отправлено: 12.10.20 - 14:39
#3
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Цитата:
yudjin:
Не знало ЖКХ горя....освоило бабло на переходе и заработало геморрой...

сам то освоитель сидит. Ну по крайней мере один из них. А нынешнему тока приходится оправдываться.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5379
Re: «Виноваты костанайцы!» - на критику в адрес надземного...
Отправлено: 12.10.20 - 14:43
#4
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Цитата-/Когда лифт, точнее - грузоподъёмник, запускали, он прошёл испытания, но позже произошло короткое замыкание и он встал, - сообщил журналистам Мусин. – Мы его привели в соответствие, обслуживающая организация ТОО «Арон-2019» занимается обслуживанием лифтов. После последнего инцидента выяснилось, что жители нашего города оторвали кнопку грузоподъёмника, поэтому он встал/




А кто-нибудь видел кроме вандалов которые его сломали,работающий лифт? Что-то вроде по мере поступления информации он сразу запустился без работающих лифтов,потом тишина, тишина с ремонтом и вот его уже сломали,а СМИ почему не позвали когда лифты первый раз починили? Такие вещи ведь надо показывать) сейчас опять простой,потом запустят втихую его и опять сломают а население в неведение будет думать что он как не работал так и не работает






Цитата-/Перенести остановки ближе к переходу в отделе ЖКХ считают нерентабельным, называют этот процесс сложным, да и обойдётся он городскому бюджету в 5-7 млн. тенге/



Для удобства жителей никаких денег не жалко,темболее такие суммы не серьезны,раз начали надо делать до конца удобно для всех)







Цитата-/надо было подземный делать, если уж есть/


Там если в надземном вода скапливается то в подземном точно будут съёмки фильма Титаник 2)





Цитата-/Не знало ЖКХ горя....освоило бабло на переходе и заработало геморрой.../


ЖКХ всегда знает горе,где стройка там и ошибок больше и недочёты и геморр и население все срочно урбанисты,пару раз как ты Варламова посмотрели в ютюбе и лучше всех знают где надо забор ставить и тропинку прокладывать)

Переходы строить это тебе не в грядке цветочки высаживать!
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